Эксперты по пунктам разъяснили, чем плохо правление Януковича

Эксперты в целом негативно оценили деятельность Виктора ЯНУКОВИЧА в первый год на посту Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты экспертного опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива 10-20 февраля.

Согласно опросу, по 10-балльной шкале В.ЯНУКОВИЧ получил 2,9 балла.

По 10-балльной шкале самую низкую оценку получила гуманитарная политика власти (1,7), в то же время, состояние коррупции эксперты оценили как крайне высокую (8,9). Низкие оценки получили также уровень соблюдения законности (2,4), социальная политика власти (2,6), отстаивание интересов Украины на международной арене (2,6), состояние свободы предпринимательства (3), экономическая ситуация (3,1), уровень демократии (3,2) и состояние свободы слова (3,8).

Эксперты считают, что основные изменения, произошедшие в Украине за первый год президентства В.ЯНУКОВИЧА, имели преимущественно негативную окраску. Наибольшую критику экспертов вызвали политически мотивированные преследования представителей оппозиции и давление, которое оказывала власть на представителей гражданского общества, в том числе участников предпринимательских акций протеста.

Достаточно большую критику со стороны экспертов получило и свертывание демократических прав и свобод, в частности, свободы слова и права граждан на мирные собрания.

Еще одной важной тенденцией эксперты назвали концентрацию власти в руках Президента и создание жесткой исполнительной вертикали, что, по их мнению, имело как негативные, так и определенные позитивные моменты.

В то же время, методы создания большинства в парламенте и работа парламента в целом получили сугубо негативные оценки, что засвидетельствовало потерю законодательным органом своей самостоятельности.

Возврат к Конституции 1996 года по решению Конституционного Суда также было оценено очень негативно, ведь оно произошло с грубым нарушением действующего законодательства и в результате политического давления на суд.

Критические отзыве получило новое направление гуманитарной политики власти, которая, по убеждению экспертов, стала антиукраинской. Попытки изменить содержание учебников по истории Украины, отрицание Голодомора, нивелирование роли украинского языка и общее размывание украинской национальной идентичности были ее важнейшими проявлениями.

Эксперты не увидели реальной борьбы с коррупцией на протяжении первого года президентства В.ЯНУКОВИЧА, несмотря на декларируемые им заявления. Вместо этого, ее уровень только вырос.

Проведенная судебная реформа также получила негативные отзывы, поскольку усилила зависимость судебной системы от исполнительной ветви власти.

На международной арене эксперты отметили переориентацию Украины в сторону России, что было оценено большей частью негативно, ведь это привело к определенному подчинению Украины национальным интересам России. Больше всего критики вызвало подписание Харьковских соглашений, продливших срок пребывания российского Черноморского флота на территории Севастополя и, таким образом, частично ограничивших суверенитет Украины.

Среди немногих позитивных изменений за первый год президентского срока В.ЯНУКОВИЧА эксперты отметили ускорение темпов подготовки к Евро-2012, декларирование властью необходимости проведения реформ, принятие закона о доступе к публичной информации и усиление самоорганизации населения.

Отвечая на вопрос, что бы они сделали на посту Президента в первую очередь, эксперты выделили несколько приоритетных решений: проведение реальной борьбы с коррупцией, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, внесение изменений в Конституцию и проведение судебной реформы, проведение ряда реформ в социальной и гуманитарной сферах, ограничение власти олигархов и проведения люстрации политической верхушки.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что власть должна прислушиваться к оппозиции и представителям гражданского общества во время выработки и принятия важных решений.

Целью опроса было из выяснение мнения экспертной среды относительно первого года деятельности Президента В.ЯНУКОВИЧА. Критериями оценки служила статья 1 Конституции Украины, где Украина определяется как «суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство». Всего был опрошен 51 эксперт.