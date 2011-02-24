В Червонограде разрисовали свастикой монумент воинам-освободителям

В ночь на 23 февраля в Червонограде Львовской области неизвестные облили краской и разрисовали свастикой монумент воинам Советской армии, которые освобождали город от фашистских захватчиков.

Об этом сообщил УНИАН председатель облорганизации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК.

По его словам, «среди павших воинов, которые освобождали город, было много россиян. Это же какими нужно быть бездуховными людьми, чтобы в канун празднования Дня защитника Отечества осквернить могилы тех, кто спасал от «коричневой чумы» их предков! Сегодня мы уже направили соответствующее заявление Генеральному консулу России во Львове Евгению ГУЗЕЕВУ».