Литвин объяснил, почему в парламенте голосуют чужими карточками

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН проведет совещание с руководителями фракций по поводу соблюдения народными депутатами Украины Регламента Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал во время встречи с членом Европейского парламента Мареком СИВЕЦЕМ и председателем фракции Союза демократических левых сил в Сейме Республики Польша Гжегожом НАПЕРАЛЬСКИМ.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия Украины и Польши на уровне парламентов с учетом возможностей, которые может дать председательство Республики Польша в Европейском Союзе уже через несколько месяцев, и сложных моментов в проведении реформ.

В.ЛИТВИН отметил, что Украина придает большое значение развитию двусторонних отношений между обеими странами и действиям, направленным на вступление Украины в Европейский Союз. При этом он напомнил, что трехсторонняя Ассамблея Украина-Литва-Польша, запланированная на март текущего года, будет посвящена вопросам европейской идентичности, которая формируется через гуманитарные факторы.

Председатель Верховной Рады Украины, комментируя критические высказывания польских парламентариев, которые на минувшей неделе побывали на пленарном заседании, относительно голосования украинских коллег несколькими карточками, сообщил, что в понедельник проведет совещание с руководителями фракций по поводу соблюдения народными депутатами Украины Регламента Верховной Рады. В частности, он считает необходимым принять радикальные меры к тем депутатам, которые не посещают пленарные заседания. «Я взял смелость и ответственность на себя, предложив лишать парламентариев заработной платы за те дни, когда они в письменном виде не зарегистрируются перед началом заседаний лично», - отметил он.

По словам руководителя парламента, голосование друг за друга - это вопрос «политической культуры, требований времени, но и, в частности, недостатков избирательной системы». Он сообщил, что сейчас существует практика, когда «депутаты ориентированы на лидера, а оценки и настроения людей значения не имеют». «Необходимо искать какие-то возможности для урегулирования этой проблемы, потому что это дискредитирует Украину», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Со своей стороны, член Европейского парламента М.СИВЕЦ сообщил, что в польском парламенте руководители фракций имеют достаточно сильную позицию и внимательно следят за порядком голосования, проводят заседания фракций по соблюдению норм регламента народными избранниками. Поведение в парламенте, по его словам, реально влияет на повторное избрание в Сейм.

Касаясь вопроса проведения реформ в Украине, польские парламентарии подчеркнули, что «внимательно и с увлечением следят за событиями вокруг них». Г.НАПЕРАЛЬСКИЙ считает, что разъяснения конечной цели этих реформ ради будущего дадут положительные последствия - граждане поймут и поддержат.

Член Европарламента М.СИВЕЦ и председатель фракции Союза демократических левых сил в Сейме Республики Польша предложили свою помощь и поддержку в проведении реформ в Украине и в процессе приближения нашей страны к ЕС. При этом он отметил, что «сейчас, как никогда, нужны сильные проевропейские сигналы как со стороны Украины, так и со стороны Польши, о намерениях сотрудничества».

Со своей стороны, председатель Верховной Рады подчеркнул, что видит Украину европейским государством. «Но и чем Украина ближе к Европе, тем Европа станет сильнее», - отметил он.