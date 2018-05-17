Украина: реверс демократической революции

Украина: реверс демократической революции

18:54, 23 февраля 2011
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В то время как Запад сосредоточил внимание на бурных событиях на Ближнем Востоке, стратегическое европейское государство Украина с населением в 50 млн. может покинуть демократический лагерь...

В то время как Запад сосредоточил внимание на бурных событиях на Ближнем Востоке, стратегическое европейское государство Украина с населением в 50 млн. может покинуть демократический лагерь... Публикация в Washington Post

К сведению Египта и других. Демократические революции, даже если они успешны, нужно защищать нескоько лет после того как эйфоричная толпа освобождает улицы. Автократичные силы могут перегруппироваться и даже использовать демократические институты, чтобы вернуться. Свободы могут быть разрушены после возрождения старых привычек. Могут вмешаться недоброжелательные соседи.

Возьмем пример Украины, чья Оранжевая революция была по-своему такой же захватывающей, как и Каирская на площади Тахрир, но в Украине сейчас можно видеть все формы свертывания демократических достижений той революции. В то время как внимание Запада сосредоточено на волнующих переворотах на Среднем Востоке, стратегическая европейская страна с населением в 50 миллионов может покинуть демократический лагерь.

Путин, Медведев, Янукович
Это отступление возглавил Виктор Янукович, тот же политик, чья фальсифицированная победа на президентских выборах стала причиной Оранжевой революции. Янукович, который защищает этническое российское население в Украине и восточный промышленный регион страны, где это население доминирует, выиграл честные президентские выборы в 2010 году благодаря внутренним противостояниям и распрям внутри демократического лагеря, находивщегося у власти после 2004 года. Янукович заявляет, что верен демократическим принципам и дистанцировался от российского правителя Владимира Путина, для которого он был марионеткой; он сказал, что главной целью его правительства будет интеграция с ЕС.

Власть действительно занималась соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС и другими экономическими реформами. Она уменьшила бюрократию и бюрократическую волокиту, а также сделала инвестиции в инфраструктуру; экономический рост был сравнительно сильным, достигнув в прошлом году 4,5%. Но Янукович также много уступил Путину, например, дав право российскому Черноморскому флоту оставаться в Севастополе еще 25 лет.

Юлия Тимошенко общается со своими сторонниками возле здания ГПУ. Киев, 21 февраля
Тем временем власть начала преследование лидеров Оранжевой революции. Против прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко генеральная прокуратора возбудила дела по сомнительным обвинениям в должностных преступлениях: использование экологических средств на выплату пенсий - одно из них. Бввший министр внутренних дел ее правительства был арестован в конце декабря, против него выдвинуто обвинение в наеме на работу официального водителя, возраст которого превышал установленные нормы. Бывший министр экономики получил политическое убежище в Чешской Республике.

Журналисты говорят, что правительство давит на свободные СМИ. Местные выборы в конце прошлого года прошли с серьезными нарушениями. Тем временем суд своим решением значительно увеличил властные полномочия Януковича, упразднив реформу, которую он сам поддерживал, когда был в оппозиции.

Клинтон, Грищенко
Администрация Обамы не игнорирует эти проблемы. В жестком заявлении в декабре, она заявила, что преследование Тимошенко и ее соратников «выглядит как выборочное преследование политических оппонентов». Однако на прошлой неделе на заседании комиссии стратегического партнерства между Украиной и США госсекретарь Хиллари Клинтона публично не поднимала тему политических злоупотреблений, даже во время подписания соглашения, согласно с которым США помогут Украине разрабатывать залежи газа в шельфовой зоне.

США должны действовать более энергично, чтобы остановить эрозию демократии. Один путь это сделать – четко связать последующий прогресс в экономических отношениях с Украиной с улучшением ситуации в области прав человека в этой стране и призывать правительства ЕС сделать то же.

Washington Post, 22 февраля 2011 года

 

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