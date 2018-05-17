Украина: реверс демократической революции
В то время как Запад сосредоточил внимание на бурных событиях на Ближнем Востоке, стратегическое европейское государство Украина с населением в 50 млн. может покинуть демократический лагерь...
В то время как Запад сосредоточил внимание на бурных событиях на Ближнем Востоке, стратегическое европейское государство Украина с населением в 50 млн. может покинуть демократический лагерь... Публикация в Washington Post
К сведению Египта и других. Демократические революции, даже если они успешны, нужно защищать нескоько лет после того как эйфоричная толпа освобождает улицы. Автократичные силы могут перегруппироваться и даже использовать демократические институты, чтобы вернуться. Свободы могут быть разрушены после возрождения старых привычек. Могут вмешаться недоброжелательные соседи.
Возьмем пример Украины, чья Оранжевая революция была по-своему такой же захватывающей, как и Каирская на площади Тахрир, но в Украине сейчас можно видеть все формы свертывания демократических достижений той революции. В то время как внимание Запада сосредоточено на волнующих переворотах на Среднем Востоке, стратегическая европейская страна с населением в 50 миллионов может покинуть демократический лагерь.
|Путин, Медведев, Янукович
Власть действительно занималась соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС и другими экономическими реформами. Она уменьшила бюрократию и бюрократическую волокиту, а также сделала инвестиции в инфраструктуру; экономический рост был сравнительно сильным, достигнув в прошлом году 4,5%. Но Янукович также много уступил Путину, например, дав право российскому Черноморскому флоту оставаться в Севастополе еще 25 лет.
|Юлия Тимошенко общается со своими сторонниками после допроса в Генпрокуратуре
Журналисты говорят, что правительство давит на свободные СМИ. Местные выборы в конце прошлого года прошли с серьезными нарушениями. Тем временем суд своим решением значительно увеличил властные полномочия Януковича, упразднив реформу, которую он сам поддерживал, когда был в оппозиции.
|Клинтон, Грищенко
США должны действовать более энергично, чтобы остановить эрозию демократии. Один путь это сделать – четко связать последующий прогресс в экономических отношениях с Украиной с улучшением ситуации в области прав человека в этой стране и призывать правительства ЕС сделать то же.
Washington Post, 22 февраля 2011 года