Украина: реверс демократической революции

В то время как Запад сосредоточил внимание на бурных событиях на Ближнем Востоке, стратегическое европейское государство Украина с населением в 50 млн. может покинуть демократический лагерь... Публикация в Washington Post

К сведению Египта и других. Демократические революции, даже если они успешны, нужно защищать нескоько лет после того как эйфоричная толпа освобождает улицы. Автократичные силы могут перегруппироваться и даже использовать демократические институты, чтобы вернуться. Свободы могут быть разрушены после возрождения старых привычек. Могут вмешаться недоброжелательные соседи.

Возьмем пример Украины, чья Оранжевая революция была по-своему такой же захватывающей, как и Каирская на площади Тахрир, но в Украине сейчас можно видеть все формы свертывания демократических достижений той революции. В то время как внимание Запада сосредоточено на волнующих переворотах на Среднем Востоке, стратегическая европейская страна с населением в 50 миллионов может покинуть демократический лагерь.

Это отступление возглавил Виктор Янукович, тот же политик, чья фальсифицированная победа на президентских выборах стала причиной Оранжевой революции. Янукович, который защищает этническое российское население в Украине и восточный промышленный регион страны, где это население доминирует, выиграл честные президентские выборы в 2010 году благодаря внутренним противостояниям и распрям внутри демократического лагеря, находивщегося у власти после 2004 года. Янукович заявляет, что верен демократическим принципам и дистанцировался от российского правителя Владимира Путина, для которого он был марионеткой; он сказал, что главной целью его правительства будет интеграция с ЕС.

Власть действительно занималась соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС и другими экономическими реформами. Она уменьшила бюрократию и бюрократическую волокиту, а также сделала инвестиции в инфраструктуру; экономический рост был сравнительно сильным, достигнув в прошлом году 4,5%. Но Янукович также много уступил Путину, например, дав право российскому Черноморскому флоту оставаться в Севастополе еще 25 лет.

Тем временем власть начала преследование лидеров Оранжевой революции. Против прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко генеральная прокуратора возбудила дела по сомнительным обвинениям в должностных преступлениях: использование экологических средств на выплату пенсий - одно из них. Бввший министр внутренних дел ее правительства был арестован в конце декабря, против него выдвинуто обвинение в наеме на работу официального водителя, возраст которого превышал установленные нормы. Бывший министр экономики получил политическое убежище в Чешской Республике.

Журналисты говорят, что правительство давит на свободные СМИ. Местные выборы в конце прошлого года прошли с серьезными нарушениями. Тем временем суд своим решением значительно увеличил властные полномочия Януковича, упразднив реформу, которую он сам поддерживал, когда был в оппозиции.

Администрация Обамы не игнорирует эти проблемы. В жестком заявлении в декабре, она заявила, что преследование Тимошенко и ее соратников «выглядит как выборочное преследование политических оппонентов». Однако на прошлой неделе на заседании комиссии стратегического партнерства между Украиной и США госсекретарь Хиллари Клинтона публично не поднимала тему политических злоупотреблений, даже во время подписания соглашения, согласно с которым США помогут Украине разрабатывать залежи газа в шельфовой зоне.

США должны действовать более энергично, чтобы остановить эрозию демократии. Один путь это сделать – четко связать последующий прогресс в экономических отношениях с Украиной с улучшением ситуации в области прав человека в этой стране и призывать правительства ЕС сделать то же.

Washington Post, 22 февраля 2011 года