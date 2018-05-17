Почему министр Грищенко защищает Россию, а не интересы украинцев?

Нынешняя власть свои отношения с Россией преподносила как едва ли не единственный успех своей деятельности. И если реально этого успеха нет, то что выходит?.. Какая угроза РФ от невинной библиотеки?..

На днях глава внешнеполитического ведомства Украины Константин Грищенко, докладывая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве полностью урегулирована, заведение работает в штатном режиме, а закрытие Объединения украинцев в России просит не политизировать . К слову, напомним, что Федеральную национально-культурную автономию украинцев России в конце января тоже ликвидировали.

ЧТО ТАКОЕ “ШТАТНЫЙ РЕЖИМ” РАБОТЫ?

Непонятно, что имел в виду господин Грищенко, оценивая работу Библиотеки украинской литературы как “штатную”, поскольку в самой библиотеке такую работу нормальной назвать не могут. – Следствие продолжается. Я в пятницу была на допросах, писала объяснение, сегодня тоже одна сотрудница была у следователя, – сообщила корреспонденту УНИАН директор библиотеки Наталья Шарина, прибавив, что на сегодня все работники заведения побывали на допросах и дали соответствующие объяснения.

– Работников библиотеки больше всего беспокоит отсутствие жестких дисков и сервера, из-за чего не работает сайт учреждения, также в библиотеке нет доступа к Интернету. Мы работаем. Но для мира – для Украины, для Италии, для Канады, для региональных организаций России – мы, в сущности, что называется, мертвые. Если вы зайдете в Интернет, то не сможете открыть наш сайт. Из-за этого многие думают, что библиотека не работает.

Но госпожа Шарина не падает духом, говорит, что следователи пообещали ей, что в течение 10-14 дней, а может, и через неделю серверы вернут, но когда могут закрыть уголовное дело, ей неизвестно (ищут “экстремистскую литературу”):

– На этот счет они ничего не говорят, - жалуется она.

Вот такой “штатный режим”...

Почему тогда господин министр пытается ввести общественность в заблуждение? Интересно, назвал бы господин Грищенко свою работу “штатной”, если бы ежедневно ходил на допросы, а его ведомство было отрезано от Интернета?..

Мы поинтересовались у директора Департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина, что имеется в виду, под “штатным режимом” функционирования библиотеки.

– Ну, продолжаются следственные действия, – сказал он. – И что? Как это влияет непосредственно на работу библиотеки?

Господин чиновник еще раз напомнил, что библиотека принадлежит России, и та может делать с ней все, что захочет.

Но, конечно, говорит он, было бы лучше, если бы всего этого не происходило. Но сейчас имеем ту ситуацию, которую имеем.

– К счастью, Украине удалось отложить закрытие организации «Объединение украинцев в России», - прибавил господин Волошин.

И вообще, по его словам, закрытие организаций и библиотеки – просто совпали по времени.

В то же время господин Волошин выразил сожаление, что не может быть со мной откровенным, поскольку он чиновник, а я журналист. У него нет ощущения, что он может со мной разговаривать, “как человек с человеком”.

КАКАЯ УГРОЗА РОССИИ ОТ НЕВИННОЙ БИБЛИОТЕКИ? Эксперт по международным вопросам Александр Палий допускает, что министр Грищенко вынужден “украшать действительность”:

“Если министр говорит, что все нормально с украинской библиотекой, то, очевидно, он не очень информирован, не имеет достоверной информации. Однако более вероятно, что он вынужден украшать действительность. Эту историю затеяла Москва, чтобы показать руководству Украины, что она его ни во что не ставит. Ну, какая угроза России от десятка книг, которые свободно можно скачать из Интернета.

Угроза такой стране от невинной библиотеки звучит как анекдот. Московское руководство просто показало нашей власти ее место.

Дело в том, что нынешняя власть свои отношения с Россией преподносила как едва ли не единственный успех своей деятельности. И если реально этого успеха нет, то что выходит? Кроме этого так называемого улучшения отношений с Россией, нынешней власти и предъявить людям больше ничего.

Чтобы окончательно не разрушить миф об этом «улучшении», министр и прибегает к таким вещам, к такому очковтирательству.

Однако зачем делать какие-то доклады, тем более перед украинским парламентом, который фактически потерял какую бы то ни было представительскую функцию относительно народа Украины? Народ Украины этот парламент точно не представляет, потому говорить перед ним – все равно что выступать в пустом зале”.

УНИЖЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО НЕ МОЖЕТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ Первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Тарас Чорновил объясняет заявления Грищенко тем, что министерство очень унижено и не может действовать по-другому:

“Мне грустно, что украинское министерство решило в данной ситуации отстаивать позицию власти другой страны во вред интересам соплеменников за рубежом. Но, думаю, это не столько вина, сколько беда МИД. Министерство все больше превращается в придворную организацию при президенте, которая должна выполнять фактически две функции. Одна – функция международного протокола, обеспечение визитов президента, его обслуживание. Вторая – определенная пропагандистская функция, и то не столько для внешнего, сколько для внутреннего потребления, чтобы показывать в Украине, как о нас хорошо в мире думают.

Конечно, дипломаты работают, как могут, но все сосредоточенно на этих двух пунктах. И конечно, ожидать от униженного и опустившегося министерства четких действий относительно защиты наших сограждан, наверное, не приходится.

Что касается ситуации в России. Меня, мягко говоря, удивляют заявления МИД о том, что библиотека принадлежит России, поэтому она имеет право с ней вести себя как угодно. Эти заявления не выдерживают никакой критики. Есть же международные обязательства, к которым присоединилась и Россия. Российские библиотеки, российские школы, российские организации свободно действуют в Украине. Причем некоторые часто во вред Украине.

Я не знаю, почему министр занимается сегодня очковтирательством. Конечно, он не отваживается публично и откровенно выступить со своей собственной позицией".

Оксана Климончук