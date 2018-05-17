Почему министр Грищенко защищает Россию, а не интересы украинцев?
Нынешняя власть свои отношения с Россией преподносила как едва ли не единственный свой успех. И если реально этого успеха нет, что выходит?.. Какая угроза РФ от невинной библиотеки?..
Нынешняя власть свои отношения с Россией преподносила как едва ли не единственный успех своей деятельности. И если реально этого успеха нет, то что выходит?.. Какая угроза РФ от невинной библиотеки?..
|Костантин Грищенко
ЧТО ТАКОЕ “ШТАТНЫЙ РЕЖИМ” РАБОТЫ?
Непонятно, что имел в виду господин Грищенко, оценивая работу Библиотеки украинской литературы как “штатную”, поскольку в самой библиотеке такую работу нормальной назвать не могут. – Следствие продолжается. Я в пятницу была на допросах, писала объяснение, сегодня тоже одна сотрудница была у следователя, – сообщила корреспонденту УНИАН директор библиотеки Наталья Шарина, прибавив, что на сегодня все работники заведения побывали на допросах и дали соответствующие объяснения.
– Работников библиотеки больше всего беспокоит отсутствие жестких дисков и сервера, из-за чего не работает сайт учреждения, также в библиотеке нет доступа к Интернету. Мы работаем. Но для мира – для Украины, для Италии, для Канады, для региональных организаций России – мы, в сущности, что называется, мертвые. Если вы зайдете в Интернет, то не сможете открыть наш сайт. Из-за этого многие думают, что библиотека не работает.
|Наталья Шарина
– На этот счет они ничего не говорят, - жалуется она.
Вот такой “штатный режим”...
Почему тогда господин министр пытается ввести общественность в заблуждение? Интересно, назвал бы господин Грищенко свою работу “штатной”, если бы ежедневно ходил на допросы, а его ведомство было отрезано от Интернета?..
Мы поинтересовались у директора Департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина, что имеется в виду, под “штатным режимом” функционирования библиотеки.
– Ну, продолжаются следственные действия, – сказал он. – И что? Как это влияет непосредственно на работу библиотеки?
Господин чиновник еще раз напомнил, что библиотека принадлежит России, и та может делать с ней все, что захочет.
Но, конечно, говорит он, было бы лучше, если бы всего этого не происходило. Но сейчас имеем ту ситуацию, которую имеем.
– К счастью, Украине удалось отложить закрытие организации «Объединение украинцев в России», - прибавил господин Волошин.
И вообще, по его словам, закрытие организаций и библиотеки – просто совпали по времени.
В то же время господин Волошин выразил сожаление, что не может быть со мной откровенным, поскольку он чиновник, а я журналист. У него нет ощущения, что он может со мной разговаривать, “как человек с человеком”.
КАКАЯ УГРОЗА РОССИИ ОТ НЕВИННОЙ БИБЛИОТЕКИ? Эксперт по международным вопросам Александр Палий допускает, что министр Грищенко вынужден “украшать действительность”:
Эксперт по международным вопросам Александр Палий допускает, что министр Грищенко вынужден “украшать действительность”:
|Александр Палий
Угроза такой стране от невинной библиотеки звучит как анекдот. Московское руководство просто показало нашей власти ее место.
Дело в том, что нынешняя власть свои отношения с Россией преподносила как едва ли не единственный успех своей деятельности. И если реально этого успеха нет, то что выходит? Кроме этого так называемого улучшения отношений с Россией, нынешней власти и предъявить людям больше ничего.
Чтобы окончательно не разрушить миф об этом «улучшении», министр и прибегает к таким вещам, к такому очковтирательству.
Однако зачем делать какие-то доклады, тем более перед украинским парламентом, который фактически потерял какую бы то ни было представительскую функцию относительно народа Украины? Народ Украины этот парламент точно не представляет, потому говорить перед ним – все равно что выступать в пустом зале”.
УНИЖЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО НЕ МОЖЕТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ Первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Тарас Чорновил объясняет заявления Грищенко тем, что министерство очень унижено и не может действовать по-другому:
Первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Тарас Чорновил объясняет заявления Грищенко тем, что министерство очень унижено и не может действовать по-другому:
|Тарас Чорновил
Конечно, дипломаты работают, как могут, но все сосредоточенно на этих двух пунктах. И конечно, ожидать от униженного и опустившегося министерства четких действий относительно защиты наших сограждан, наверное, не приходится.
Что касается ситуации в России. Меня, мягко говоря, удивляют заявления МИД о том, что библиотека принадлежит России, поэтому она имеет право с ней вести себя как угодно. Эти заявления не выдерживают никакой критики. Есть же международные обязательства, к которым присоединилась и Россия. Российские библиотеки, российские школы, российские организации свободно действуют в Украине. Причем некоторые часто во вред Украине.
Я не знаю, почему министр занимается сегодня очковтирательством. Конечно, он не отваживается публично и откровенно выступить со своей собственной позицией".
Оксана Климончук