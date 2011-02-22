Украинцы уже насобирали 10 тысяч вопросов к Януковичу

За неделю, с 14 до 20 февраля, в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поступило почти 10 тысяч вопросов граждан в рамках телепроекта «Разговор со страной».

По информации пресс-службы Президента, больше всего вопросов поступает по телефонам контакт-центра ОАО «Укртелеком» - почти каждый второй вопрос. Остальные вопросы поступили через Интернет при помощи партнеров телепроекта - информационных агентств УНИАН и «Интерфакс-Украина».

Больше всего вопросов поступило из Донецкой области – 11% от общего количества вопросов, второе и третье место – Киев (10%), Днепропетровская область – 9%.

Меньше всего вопросов от жителей Ривненской, Тернопольской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей. Из этих регионов поступило по 1% от общего количества вопросов.

По содержанию больше всего граждан Украины интересуют выплаты пенсий – 14% от общего количества вопросов, экономика – 12%, работа банков и финансового сектора и вопросы работы органов государственной и местной власти – по 7%, а также политические вопросы и вопросы работы медицинских учреждений – по 5%.

Одними из наиболее популярных вопросов являются пенсионная реформа и возраст выхода на пенсию, в частности, для женщин. Довольно часто спрашивают о пенсиях «детей войны» и пенсиях военнослужащих.

Довольно много сетований поступает на работу банков и финансовых учреждений, говорится в сообщении. Граждане просят ответить на вопросы возврата вкладов обанкротившихся банков, кредитных союзов, вкладов в Сбербанк СССР.

Меньше всего вопросов поступает по темам: вопросы трактовки истории, международная жизнь, культура - около 1%.

Каждый, кто направил вопрос Президенту и не успел получить ответ во время прямого эфира, получит его после завершения телепроекта, подчеркнул глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.