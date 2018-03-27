Новый Мессия под числом 13

“Я вам помогу, только идите отсюда” Услышав об этой субботней встрече мэра с народом, вокруг Киевской госадминистрации, казалось, собрались все его избиратели. Такой шум и толчея были на лестнице мэрии. Ждали его как мессию и почти молились на него. Остальные собравшиеся – журналисты (а их было ненамного меньше) ждали очередного шоу и, кажется, получили его. Вышел Черновецкий и в самом деле как мессия, только кормил верующих у него не хлебом, а преимущественно наставлениями и обещаниями.

Собственно, сама встреча мэра с киевлянами началась с разгона первым последних. Может, мэр не ожидал такого напора со стороны “прихожан”, но, скорее всего, была плохая организация встречи. “Страждущие” верили и напирали. И просили, и передавали записки. Но реакция Черновецкого была резкой: “Или сделаете круг в десять метров, или я сейчас уйду отсюда... Леонид Данилович – это Кучма, а я - Леонид Михайлович.... Я вам помогу, только идите отсюда.”

В конечном итоге “святой” Леонид сделал почетный круг вокруг мэрии, убегая от сторонников. Те не отставали. Одна женщина ткнула ему в лицо табличку с надписью “БАНЯ”. “Запам’ятайете!”, кричала она мэру. А затем уже к журналистам: “Омельченко обещал баню сделать, хоть одну на целый Киев!”. Мэр, кажется, запомнил. По крайней мере на слово “БАНЯ” отреагировал. Вспомнил, вероятно, как давно не парился.

«Я хотел возбудить народ»

Пока журналисты и избиратели бегали за мэром, корреспонденту УНИАН удалось с ним перекинуться несколькими словами. На вопрос о цели этой встречи, мэр дословно ответил следующее:

- Чтобы возбудить людей – на решение проблем в Киеве. Чтобы они знали, что власть принадлежит им. Но только чтобы это было упорядочено. Если кто-то думает решить нахрапом какие-то вопросы, ничего у него не выйдет. Все будет решаться по закону… Акция должна была проходить спокойно, десять метров от меня люди, они будут выступать возле микрофонов, отдавать свои заявления, и мы быстро будем решать вопросы. Другого варианта нет. Если будет истерия… Я же не Папа Римский, целовать мне ноги для этого не надо.

Недалеко от служебного входа мэрии Черновецкого уже ждал его молодой радостный заместитель – Олесь Довгий. Мэр обнял счастливого мальчика словно родного сына и последовал дальше. На самом входе “общественное сопровождение” мэра уже ждал кордон охраны. Пропустили “кого нужно”, остальных отправили к главному входу КГГА. Дальше уже казалось, люди немного успокоились, часть рассеялась. И наконец начался диалог с мэром через микрофоны. Все жаловались, каждый на свое. Кто просил материальную помощь, кто – содействия в регистрации, в выделении земли, вмешательства в лечении сына. Мэр накормил всех. Только не хлебом, как мессия (“Мне до Моисея далеко”, как несколько раньше призал мэр), а обещаниями. И сразу было видно, что людям становилось легче. Уже за час помощники мэра насобирали около 2900 заявлений, которые было обещано рассмотреть на протяжении 10 дней.

Также было обещано (опять!), что такие встречи будут каждую субботу. Правда, в выполнение всех тех многочисленных обещаний слабо верится. То ли предубежденность в отношении власти срабатывает, то ли “харизма” мэра. Но главное, что людям уже легче…

Дмитрий Стаховский

Фото автора