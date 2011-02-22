Полномочия нынешнего парламента попробуют продлить до 2015 года?

Разработчики изменений в Конституцию Украины попробуют до 2015 года продлить полномочия парламента нынешнего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал член депутатской группы «Реформы ради будущего» Тарас ЧОРНОВИЛ на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, менять Конституцию с целью усиления президентской вертикали власти сегодня не нужно, поскольку по нормам действующего Основного Закона достаточно внести нужные изменения в законодательство, и в Верховной Раде есть 300 голосов для их принятия.

В то же время Т.ЧОРНОВИЛ убежден, что власть хочет принять новый Основной Закон с целью отмены нормы о бесплатной медицине и образовании. Также речь будет идти о возможности отмены существующих социальных льгот. «Все это будет завуалировано в красивые фразы и вынесено на всеукраинский референдум», - считает он.

«Также в проекте тихонько спрячут пункт о пролонгации действия этого парламента до 2015 года с тем, чтобы проводить выборы Президента и парламента одновременно», - убежден Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, это нужно для того, чтобы Верховная Рада согласилась утвердить новую редакцию Конституции.

«Я почти уверен, что в 2012 году у нас будет проведено голосование на референдуме, не за текст Конституции, а за пять ключевых положений, которые будут определять систему власти, и будет потом в Верховной Раде в качестве взятки всунуто в текст Конституции положение о 15-м годе», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Поэтому он считает, что существует очень высокая вероятность принятия новой Конституции.