Нацбанк приобщился к Крещению

Национальный банк – продолжает радовать как нумизматов, так и простых граждан Украины. Сегодня здесь прошла церемония награждения конкурса «Лучшая монета года Украины». Процесс оценки лучшего изделия НБУ за прошлый год оказался куда более демократичным, чем это могло показаться на первый взгляд. Достаточно сказать, что в мероприятии приняло участие около пяти тысяч человек по всей стране, что в три с половиной раза больше, чем в прошлом году.

Мнения простых граждан узнавали с помощью анкет, которые собирались в специально оборудованных ящиках в территориальных управлениях НБУ, а также банках – дистрибьюторах Нацбанка, а также по почте, электронной и обычной. Помощь в организации мероприятия также оказала Ассоциация нумизматов и один из коммерческих банков.

Набольшее количество голосов набрали такие монеты: «Крещение» – 2080 голосов (серебро, нейзильбер), или более 40%. На втором месте – монета «Кирилловская церковь» (серебро, нейзильбер) – 567 голосов. На третьем месте оказалась монета «15 лет Независимости Украины», набравшая 275 голосов. Столько же у скромной золотой монетки под названием «Ежик».

Сегодня в пафосных стенах НБУ собрались представители Нацбанка, монетного двора, члены Экспертного совета по вопросам дизайна памятных монет, представители Ассоциации нумизматов, представители НБУ по продаже монет. Комиссия из пятнадцати человек путем тайного голосования определила лучшую монету. Ею, как и ожидалось, оказалась «Крещение». За нее было отдано двенадцать голосов.

«Технические характеристики» десятигривневой монеты таковы: вес - 31,1 грамма, диаметр – 38,61 миллиметра, она изготовлена из серебра 925-й пробы тиражом 75 тысяч штук. Автор монеты – Николай Кочубей, известный художник и нумизмат, уже был лучшим: в 2005 году лидером стала монета «Сорочинская ярмарка», эскиз которой создал также Кочубей.

– Я рад, что в конкурсе побеждают такие сакральные темы, как «Крещение» и «Кирилловская церковь», собравшие большинство голосов. На моей монете-победительнице изображен тот момент, когда мы все стоим зимой в очереди во время Крещения. Священник опускает крест в воду, и в это время что-то особенное происходит в природе.

Как сказала начальник отдела нумизматической продукции и маркетинга НБУ Тамара Лушманова, стоимость «Крещения» 182 гривни, в обороте монеты, конечно, нет. Это подарочный экземпляр.

– Проявляет ли Президент Ющенко, бывший руководитель НБУ, интерес к таким конкурсам? – задал УНИАН вопрос Лушмановой.

– Президент будет приглашен на подобное мероприятие в следующем году. Я же уверена, что если бы он присутствовал в комиссии сейчас, тоже выбрал бы Крещение. Вы знаете – это его любимый праздник.

Антон Зикора