Близнюк убеждает внука, что тот - «тоже русский»

В Донецкой области языковой проблемы не существует, заверяет председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он в очередной раз заявил сегодня на пресс-конференции.

Губернатор подчеркнул, что в Донецком регионе языковую проблему «делают политиканы» и привел в пример своих внуков, которые учатся в школах с украинским языком обучения.

«Проблемы никто из этого (на каком языке говорить) не делает. …Когда там говорят - вон там русские, там французы, там англичане, или еще чего-то, я говорю (внуку) – «так ты тоже русский», он говорит – «нет, я украинец». Внук говорит – «я украинец». И у старшего сына - и один сын, и дочка, мои внуки, учатся в украинском лицее, в украиноязычном», - рассказал А.БЛИЗНЮК.

При этом губернатор добавил, что «старший внук перешел в другую школу, потому что невестка посчитала, что там, где он учился, плохо физику дают, а она следит за этим процессом, и он перешел в школу, в украиноязычный класс, хотя ранее учился на русском языке. И ему говорят – «Максим, а тебе не тяжело там?», а он – «Нет, я только в этом классе украинском (буду учиться). И никаких проблем. Ребенок учится в украинском классе».

«Кто из этого делает проблему? Политиканы!», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что украинский язык был давно признан мировым сообществом как один из самых красивых и мелодичных.

«А вона рідна українська мова еще в 1934 году признана по всяким там составляющим как третья по красоте, по мелодичности, а после итальянской – вторая. Это в мире признано, не мной признано. Так почему же мы не будемо поважати рідну мову? Ми поважаемо», - признался губернатор.

Тем не менее, он отметил, что жители Донецкого региона, считая себя украинцами, все же заявляют о русском языке как о родном.

«Но 86% людей в Донбассе считают себя украинцами, но эти же 86% считают родным языком русский», - сообщил А.БЛИЗНЮК. И заключил: «Так что проблема есть какая-то? Не надо из этого делать проблем! У нас все нормально!».