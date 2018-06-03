Три составные переговорного процесса и предвыборные манипуляции

Как можно сделать вывод из последних сообщений СМИ и (в меньшей степени) из объяснений участников переговоров, дискуссия рабочей группы по подготовке “правовой базы” для проведения досрочных выборов продолжается вокруг трех блоков вопросов.

Блок первый - о доступе к будущей власти: непосредственно технология проведения досрочных выборов.

Блок второй - о “наследстве”, которое примет новая Верховная Рада от предшественницы. Здесь речь идет о статусе законов и других решений, принятых после указа Президента о роспуске ВР депутатами от коалиции.

Блок третий - о собственно стартовом механизме запуска досрочных выборов. Речь идет о внедрении через внесение изменений в Конституцию такого способа объявления досрочных выборов, как “самороспуск” ВР путем голосования конституционным большинством.

Вышеупомянутые три блока вопросов в целом означают, что досрочные парламентские выборы должны состояться не как заявленное Президентом “очищение”, а тем более наказание виновных в попытке исказить результаты предыдущего волеизъявления украинцев, а лишь как добровольное согласие парламентских сил использовать выборы для возможного переформатирования власти.

Сам, сам, сам... Очевидно, смещение этого акцента кардинально меняет сам смысл досрочных выборов, объявленных Президентом в порядке меры пресечения против узурпации власти. Новый акцент подчеркнет не политический и уж тем более не морально-этический смысл этих выборов, а сугубо технологический подтекст очередного использования народа.

Нет, это не тот случай, когда “сама, сама, сама...” Если бы “сама”, то для этого не нужно конституционных изменений.

В мире форма самороспуска парламента, в том числе и с технологической целью манипуляции текущими настроениями избирателей, осуществляется регулярно. Но механизмы “самороспусков” полностью соответствуют заложенным в нашей Конституции в статье 90, то есть либо в случае, когда не сформирована коалиция и правительство, либо в случае их распада, или демонстрации недееспособности парламента.

В нашем же случае предлагается внесение изменения в Конституцию, которое бы предусматривало специальное голосование, и не простое, а конституционным большинством, за самороспуск ВР. Сразу очевидно, что поиск таких 300 голосов даже теоретически, и не в нынешних условиях, требует какой-то непонятной мотивации. А в нашем случае кризиса просто является способом потянуть время и втянуть конфликтные стороны в заговор.

Но речь идет прежде всего о том, чтобы перечеркнуть саму идею наказания парламента за попытку узурпации власти. Даже больше, голосование конституционным большинством за объявление досрочных выборов является фактически противоположностью идеи “антиузурпации”, то есть актом, который как раз и предшествует следующей узурпации, только в расширенном виде...

В упрощенном виде это выглядит так: Президент не хотел 300? Так вот они.

А уже конфигурация этих 300, если они конституированы, - значения не имеет. Наконец, как не крути, а речь идет об объединении усилий коалиции и оппозиции.

Исправит ли коалицию трудовая колония? Абсолютно отвечают этой ключевой цели - окончательно нивелировать причину кризиса и примененные против нее меры Президента - и другие блоки вопросов, которые обсуждаются в рабочей группе.

Да, проект повторной легализации актов, принятых распущенным парламентом, хотя и выглядит как своего рода признание нелегитимности работы ВР после 3 апреля, но в итоге приводит к некой “амнистии” коалиции - что-то наподобие исправления в трудовой колонии.

Действительно, за этот период коалиция наработала немалое количество законов. Это не только изменения в бюджет с большим социальным взносом, но и земельный кадастр и много чего другого, в чем еще нужно разобраться экономистам. Наконец, Верховная Рада просто регулярно назначала судей всех уровней, чья сомнительная легитимность теперь, разошедшись по стране, обещает окончательно уничтожить судебную систему, как вирус... И с этим таки нужно что-то делать.

Тем более, что пункт о досрочном прекращении деятельности парламента во время действия указа, с запрещением этому парламенту работать, остается менее всего обоснованным в указе Президента.

Именно поэтому вопрос о легитимности распущенной ВР вплоть до начала работы новоизбранного парламента нуждается исключительно в решении Конституционного суда. Нужно отметить, что второй указ Президента, собственно, свидетельствует о том, что Ющенко готов к вердикту КС в этом пункте не в свою пользу. Тем более, что это никоим образом не меняет позицию и аргументацию относительно досрочных выборов как таковых.

Но возвращение легитимности распущенному парламенту через договоренности и специальное голосование - это совсем другое. А именно - буквальный торг коалиции с Президентом уже не за легитимность, а просто за содержание принятых законов.

Как там говорил Ющенко: грабители вынесли сейф, их задержала охрана, и они предложили просто вернуть награбленное на место, а охрана не соглашается? Здесь концепция меняется: предлагается “сейф” открыть вместе и разделить его содержимое...

Особенно если в пакете, при участии фракций оппозиции, - это уже что-то наподобие преодоления вето на так и не подписанные Президентом акты... Очень напоминает некоторые предложения спикера Мороза относительно Конституции, которыми он вообще предпочел бы снизить барьер преодоления вето Президента простым большинством...

Будут ли делать ПР, БЮТ и НУ “под себя”?

Ну и, наконец, блок вопросов относительно проведения выборов.

Реестр избирателей, попытки потенциальных аутсайдеров из коалиции вернуть в закон барьер явки электората, а оппозиции - снизить объем нарушений, которые могут привести к непризнанию их результатов... Оставленные без практической реализации разговоры об открытых списках и тому подобное...

Все это понятная превентивная предвыборная борьба, свойственное украинскому политикуму изменение правил игры под себя перед каждыми выборами. Очень далекая от просто технологического совершенствования. Но будет нуждаться в комментарии лишь по достижению окончательного результата.

А вот пункт о повышении проходного барьера для партий и блоков на этих досрочных выборах заслуживает отдельного рассмотрения именно в контексте достижения цели “очищения”, заявленного Президентом и оппозицией в начале кризиса.

Позволю себе утверждать, что повышение проходного барьера окончательно нивелирует эту цель, в частности относительно главного “виновника” - социалистической партии. Поскольку в этом случае у СПУ будут все основания утверждать, что ее проигрыш в избирательной кампании является не следствием наказания со стороны избирателей, а результатом мести оппонентов и теперь уже предательства бывших союзников из ПР.

Да и именно введение повышенного барьера путем заговора НУ, БЮТ и ПР обе левые партии - коммунисты и социалисты - еще на этапе избирательной кампании смогут использовать в качестве доказательства применения против них политических “преследований”. Нужно ли вспоминать, что это, согласно украинской традиции, лишь вернет им симпатии сторонников всех оскорбленных...

Ну а уже относительно попытки трех крупнейших сил монополизировать и перераспределить все политическое поле, причем во время наибольшего разочарования общества именно в ключевых игроках, - таким образом эта очевидная манипуляция даже не нуждается в дополнительных комментариях. Кроме одного: она в который раз отодвинет настоящую структуризацию общества на базе программных принципов политических сил и ответственности за их соблюдение.

На фоне приведенных тенденций подготовки к досрочным выборам якобы наиболее интересный вопрос об их дате в действительности выглядит совсем неинтересно, поскольку является всего-навсего последним мелким формальным штрихом к остальным манипуляциям.

Цель которых - полностью оторвать вопрос “что делать?” от вопроса “кто виноват?”, а следовательно - максимально сохранить основоположные принципы беспринципной украинской политики на будущее.

Ирина Погорелова