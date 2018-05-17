Вехи недели. Онопенко «порешал» за зятя, в ВР образовалась мухоловка

Луценко до конца апреля пробудет в СИЗО. Украинской делегации в США заявили об избирательности правосудия… Виновных в погроме депутатов-бютовцев в ПР не оказалось…

Янукович и Фемида

Вера в «доброго Януковича» как мифологического персонажа украинской политики продолжает укрепляться. Например, не успел председатель Верховного Суда Василий Онопенко добиться долгожданной аудиенции у Виктора Федоровича, как внимание правоохранителей к членам его семьи уменьшилось, а зять, Евгений Корнийчук, и вовсе вышел из СИЗО на подписку о невыезде. Словно уже и не совершал преступлений… Поделиться «заветным словом», открывающим двери тюремных камер, Василий Васильевич не торопится. Жаль. Эти знания весьма пригодились бы Юрию Луценко, которому предстоит встречать весну за решеткой. Неугомонный Юрий Витальевич дал интервью из СИЗО, в котором назвал свое пребывание там «местью бандократии за пережитый ею страх», на что Печерский суд отреагировал с показной «принципиальностью».

Нельзя обойти вниманием публично высказанное Януковичем непонимание факта пребывания Юлии Тимошенко на подписке о невыезде. Окрыленная Юлия Владимировна собирается проситься в Брюссель, на очередное мероприятие Европейской народной партии. Видимо, чтобы не покидать Родину, не убедившись в лояльности соратников, лидер «Батькивщины» устроила учения по защите партийной штаб-квартиры от штурма сотрудниками СБУ. Все, кто бывал на Туровской, где находится штаб БЮТ, понимают, что несколько сотрудников спецслужбы там сделать ничего не смогут – чтобы попасть в «сердце оппозиции» и что-либо там изъять, нужна силовая поддержка батальона спецназа.

Видимо, чтобы Юлия Владимировна на Западе не чувствовала себя вольготно, Анна Герман предварила ее будущий вояж в свободную Европу тезисом о «грязно работающем в информационном поле БЮТ».

Азаров и цены

Власть, по идее, должна работать чисто. Но Николаю Азарову никак не удается справиться с ситуацией на рынках и в магазинах, что дискредитирует заявления главы государства о сильной вертикали власти. Похоже, легче назвать товар, который в нашей стране не дорожает, чем правительству обуздать рост цен. Но «час Х» для праведного президентского гнева пока не наступил, да и другого премьера, настолько лишенного политических амбиций как Азаров, Янукович не найдет. К тому же правительству удалось в переговорах с МВФ разменять согласие последнего относительно постепенного повышение тарифов на газ на оперативное проведение пенсионной реформы. Господин Янукович даже заверил, что максимальная пенсия в скором времени не будет превышать 7,5 – 8 тыс. гривен. Ответственным за пенсионное реформирование в стране остается, понятно, вице-премьер Сергей Тигипко, которому еще предстоит пережить удар по персональному и «Сильной Украины» рейтингам. Заодно было бы неплохо, чтобы до сведения Виктора Федоровича, готовящегося к интерактивному общению со страной в честь годовщины инаугурации, донесли, что затягивание поясов гражданами получается куда лучшее, если власть убедительна в собственном самоограничении.

Визит представительной украинской делегации в Соединенные Штаты вызвал противоречивые оценки. Возглавлявший ее министр иностранных дел Константин Грищенко уверяет, что его собеседники во главе с госсекретарем Хилари Клинтон высоко оценили проводимые украинские реформы и с нетерпением ждут их реального результата. Представители оппозиции отмечают, что в Вашингтоне постоянно поднималась тема выборочного правосудия. Уже в Украине министр иностранных дел признал, что видит обязанностью МИДа противодействовать попыткам оппозиционеров дискредитировать нашу страну за рубежом.

Парламентские финты

Полугодичные попытки «перебежчика номер один» нынешнего парламентского созыва Игоря Рыбакова создать собственную депутатскую группу на минувшей неделе увенчались успехом – в «Реформах ради будущего» собрались преимущественно бывшие бютовцы, к которым примкнули Иван Плющ и Тарас Чорновил. Хотя «реформисты» говорят о наличии собственной позиции, их роль обозначена четко – быть младшим партнером «регионалов» и «мухоловкой» для потенциальных перебежчиков из оппозиции.

Тем временем решили объединить свои партии Николай Катеринчук и Анатолий Гриценко, ранее замеченные в переговорах с Арсением Яценюком. Видимо, «настоящий полковник» и «самый европейский» нардепы решили расширить круг потенциальных локомотивов продолжения своей политической карьеры. Яценюк же в Москве высказался против объединения оппозиционных партий, пообещав договариваться не с политиками, а с украинским народом. Судя по заявлениям Арсения Петровича, он продолжает жить в формате Конституции в редакции 2004 года, которую Конституционный суд отменил еще осенью.

Чудесные вещи творит реформа власти с государственными чиновниками. Целая группа сотрудников парламентского аппарата наотрез отказалась узнавать в тех, кто два месяца назад избивал бютовцев в сессионном зале Верховной Рады, депутатов-«регионалов». Так что получившие травмы оппозиционеры могут претендовать на больничные листы из-за несчастного случая на производстве. Ничего удивительного в «аппаратной слепоте» нет: процесс оптимизации численности госслужащих продолжается, а терять теплое местечко никто не хочет.

Евгений Магда