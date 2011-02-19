Свобода заявляет о задержании главы закарпатской облорганизации

Сегодня, 19 февраля, при неизвестных обстоятельствах арестовані председатель Закарпатской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Олег КУЦИН, его заместитель Руслан ПОЛИВКО и председатель Ужгородской городской организации ВО «Свобода» Томаш ЛЕЛЕКАЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, свободовцев якобы обвиняют в поджоге памятника-монумента «В честь перехода венгерскими племенами через Карпаты», что на Верецком перевале. Пока с задержанными нет никаких контактов. «Свобода» выясняет их место нахождения.

Пресс-служба также сообщает, что «свободовцы» были задержаны, когда они автомобилем возвращались с партийного совещания из Львова.

Всеукраинское объединение «Свобода» требует от МВД немедленно сообщить о месте нахождения О.КУЦИНА, Р.ПОЛИВКО и Т.ЛЕЛЕКАЧА и прекратить подделывать против них уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, сегодня ДСО МВД Украины распространил информацию о задержании подозреваемых в поджоге памятника на Закарпатье.

“Как было установлено, с места события, по лесной дороге выехал автомобиль марки «Хюндай» и направился в сторону села Нижние ворота. Правоохранителями по подозрению в совершении преступления пассажиры автомобиля задержаны. Их трое. Это местные жители 1965, 1972 и 1986 годов рождения. Один из задержанных дает правдивые показания, и рассказывает, как он и его друзья поджигали памятник”, - говорится в сообщении ДСО МВД.

Теперь милицией решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела.