Выводы Счетной палаты по стадиону в Харькове - как для желтой прессы?

Харьковский областной совет считает необъективными и предвзятыми выводы Счетной палаты Украины о нарушениях при строительстве стадиона «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении пресс-службы Харьковского облсовета, размещенном на его официальном сайте.

В заявлении отмечается, что Харьков завоевал почетное право на проведение матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в условиях честной конкуренции. «Ответственная позиция, скоординированные и последовательные действия областной власти, руководства города и главного инвестора позволили в кратчайшие сроки начать подготовку к знаменательному спортивному событию инфраструктуры города, центральное место в которой занимает стадион «Металлист». Реконструкция стадиона, который до 2008 г. находился почти в упадке, превратила его в современный спортивный комплекс, достойный принимать соревнования мирового уровня, – настоящую гордость нашего города. Во времена самого ожесточенного политического противостояния вопрос подготовки Харькова к Евро-2012, и в частности реконструкции стадиона «Металлист», всегда был консолидирующим фактором и получал безусловную поддержку общественности», - говорится в заявлении. Поэтому обнародованная на официальном сайте Счетной палаты Украины информация о якобы отсутствии «системного подхода к организации реконструкции стадиона» вызывает возмущение и удивление, говорится в заявлении пресс-службы.

Авторы заявления подчеркивают, что в своем сообщении они опираются «исключительно на официальные документы», а не руководствуются неподтвержденной информацией».

О проверке КП «Областной спортивный комплекс «Металлист» областному совету стало известно из запроса территориального управления Счетной палаты от 27.01.11 г., невзирая на то, что проверка проводилась в период с 7.10.10 г. по 15.12.10 г., Акт проверки составлен 15 декабря 2010 г. Какие-либо материалы проверки (акт, отчет, и тому подобное) до сих пор в областной совет не поступали.

Как отмечается в заявлении, о неполноте проверки и необоснованности выводов Счетной палаты свидетельствует и то, что территориальный орган Счетной палаты обратился с запросом в областной совет о предоставлении документов лишь через полтора месяца после проведения проверки и составления акта.

«Фактическое лишение права владельца всего имущества предоставить свои доводы, замечания и обоснования и пересмотреть результаты проверки на основах гласности, объективности и беспристрастия, привело к необъективности и предвзятости выводов, изложенных Счетной палатой для средств массовой информации», - пишут авторы заявления.

Определенные сторонами сроки выполнения инвестиционного договора от 29.09.09 г., заключенного между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковским областным советом, Харьковской областной государственной администрацией и КП «Областной спортивный комплекс «Металлист», нарушены в части перенесения сроков введения в эксплуатацию именно из-за недофинансирования в 2009 г. из Государственного бюджета. В связи с чем Харьковский облсовет принял соответствующее решение, в котором обращал внимание тогдашнего руководства государства на отсутствие финансирования из государственного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на удовлетворение требований УЕФА относительно города Харькова. Вместе с тем обязательства по этому договору Харьковского областного совета, Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского совета выполняются должным образом, говорится в заявлении.

Пресс-служба считает, что «безапелляционный тон официального сообщения государственного учреждения под заглавием, больше присущим «желтой прессе», дает основания оценивать ее как провокацию, где целью поставлено очернить наш регион в глазах общественности и мирового сообщества, подвергнуть сомнению реальные темпы подготовки Харькова к проведению матчей финальной части Евро-2012».

Авторы заявления отмечают, что «статус официального органа Верховной рады Украины требует от чиновников Счетной палаты быть взвешенными в своих высказываниях при обнародовании огласке информации, с уважением относиться к государственным учреждениям и органам местного самоуправления».