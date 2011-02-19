Королевская думает, что власть испугали события в Египте и Тунисе

У правительства нет целостного виденья реформ, чиновники не готовы слушать альтернативные предложения, и не заинтересованы в этих реформах.

Об этом заявила председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя информацию о том, что правительство намерено отозвать проект Жилищного кодекса Украины и отложить рассмотрение законопроектов относительно административной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, правительственным чиновникам не хватает квалификации и экономических знаний для того, чтобы предложить обществу законодательные акты, адекватные социально-экономической ситуации в стране и глобальным вызовам посткризисной экономики. «Именно поэтому в парламент поступают сырые документы, которые правительство потом должно отзывать, чтобы исправить недостатки. Так было с Налоговым кодексом, так сегодня происходит с Жилищным кодексом и проектами пенсионной и административной реформ», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что после года работы, потерянного для реформ, правительство потеряло кредит доверия, а рейтинг власти падает. «Чиновники из Кабмина явно испугались, что те непопулярные меры, которые они предлагают, вызовут возмущение в обществе и опять приведут к массовым акциям протеста, как это уже было при принятии Налогового кодекса. Похоже, нашу власть всерьез испугали выступления людей в Египте и Тунисе, поэтому принятие наиболее одиозных законодательных актов, которые ухудшают социальные условия жизни граждан, решили отложить», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского Комитета считает, что в основе некачественной подготовки правительственных законопроектов лежит неумение пользоваться демократическими механизмами и нежелание вступать в диалог с обществом.

«Очередные реформаторы» из Кабмина при разработке таких важных документов, как пенсионная реформа, Жилищный и Трудовой кодексы, так и не научились советоваться с обществом, они могут лишь имитировать «всенародное обсуждение», во время которого власть разговаривает сама с собой, и не слышит голоса народа. Если так будет продолжаться и дальше, то для реформ будет потерян не только 2010 год, но и все последующие», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.