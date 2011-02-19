Могилев говорит, что защищать офис БЮТ от нападения его никто не просил

В милицию не поступало информации о каких-либо инцидентах, связанных со зданием центрального офиса «БЮТ-Батькивщина» на улице Туровской в Киеве.

«На данный момент информации о нападении не поступало, заявления не было, к нам никто не обращался», - сказал в пятницу вечером в эфире телеканала «Интер» министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

Он пояснил также, что основанием для сотрудников милиции является официальное обращение или звонок в милицию. По словам министра, так как этого не было - то милиция не реагировала.

А.МОГИЛЕВ также отметил, что заявления в СМИ, в частности в Интернете, не были основаниями для действий.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, депутаты от "БЮТ-Батькивщины" покинули сессионный зал Верховной Рады Украины в знак протеста против захвата офиса партии “Батькивщина” в Киеве на улице Туровская, 13.

На заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «только что наша фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации в отношении партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

В Службе безопасности Украины опровергли заявления о захвате спецподразделением "Альфа" офиса партии "Батькивщина" в Киеве.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую получила эта информация.

По данным некоторых СМИ, А.КОЖЕМЯКИН, рассказывая журналистам подробности инцидента, отмечал, что старший офицер ГОРБЕНКО сообщил, что сотрудники “Альфы” имеют распоряжение Генеральной прокуратуры о выемке сервера из офиса “Батькивщины”.