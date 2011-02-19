Грищенко пояснил, зачем вступил в дискуссию с Тимошенко через СМИ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО пояснил, что выступил со статьей "Плохой совет Юлии Тимошенко» в газете Moscow Times, чтобы защитить интересы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире программы Шустер-Live министр отметил, что «если кто-то, кто бы он ни был, выступает против моей страны за границей, это моя обязанность выступать в защиту моей страны».

Он подчеркнул, что оппозиция должна в Украине вести дискуссию с властью, а не выносить внутренние вопросы на международный уровень.

"Ничего странного в том, что я опубликовал свою статью в ответ на статью Юлии ТИМОШЕНКО, нет", - сказал К.ГРИЩЕНКО. Он отметил, что «вопрос не в том, как отвечать на те или иные заявления, вопрос в том, как отвечать на попытку тех, кто не способен убедить своих избирателей, свой народ в своей правоте внутри, и пытается это сделать другим способом - через выход на возможности за границей, где не все понимают ни реальную ситуацию в государстве, ни реальные интересы этого государства с точки зрения возможности продвижения в направлении, определенном политическими целям, в ЕС».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что задание МИД Украины заключается в формировании позитивного имиджа государства, который «базируется на фактах». «И если кто-то, кто бы он ни был, публикует в иностранной газете материал, который, в сущности, идет вопреки этому заданию, который создает впечатление, что мы здесь живем как туземцы, что сюда невозможно ездить, что здесь все плохо, то это никоим образом не способствует тому, чтобы мы 1 января следующего года смогли без виз ездить в ЕС”, - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что «украинская власть готова к диалогу с оппозицией, но я рассчитываю на то, что за границей мы будем совместно - и власть и оппозиция - продвигать национальные интересы Украины".