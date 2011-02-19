Одесский облсовет отдал старую крепость специально созданному КП

Одесский областной совет создал коммунальное предприятие «Фортеця», которое будет заниматься содержанием и развитием Белгород-Днестровской крепости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение 18 февраля приняли депутаты Одесского областного совета.

Облсовет утвердил Андрея БОЛДИНА в должности директора областного КП «Фортеця» и передал на баланс предприятия целостный комплекс сооружений крепости, а также несколько объектов культурного наследия, расположенных в городе Белгород-Днестровский.

Мотивируя предложенный на утверждение сессии проект решения о создании КП «Фортеця», начальник управления объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Наталья ШТЕРБУЛЬ отметила, что можно было учредить дирекцию исторического заповедника.

«Однако я, как специалист, убеждена, - подчеркнула Н.ШТЕРБУЛЬ, - что заповедник - неэффективная форма управления. Деньги, заработанные на объекте, должны вкладываться в развитие этого объекта».

Вместе с тем, она заверила депутатов, что сразу после учреждения КП с территории крепости будут убраны лотки и торговые точки.

Проект создания КП поддержал председатель облсовета, «регионал» Николай ПУНДИК, который отметил, что в областном бюджете нет средств на содержание и сохранение крепости.

Вместе с тем фракция партии «Фронт Змін» выступила против создания «Фортеці». Она обнародовала заявление, в котором решение о создании КП «Фортеця» увязала с выделением на реставрационные работы в крепости 6,6 млн. грн. из государственного бюджета и около 2 млн. грн. – из областного бюджета. Кроме того, стало известно о возможном получении гранта в размере 3 млн. евро от Еврокомиссии.

Члены фракции предлагали закрепить за крепостью правовой статус «историко-архитектурный заповедник», а создание коммунального предприятия в крепости расценили «как попытку власти провести теневую приватизацию крепости и поставить под скрытый контроль предназначенные на реконструкцию средства».

Справка УНИАН. Белгород-Днестровская крепость (Аккерманская крепость) является историко-архитектурным памятником XIII-XV вв. Построена на месте античного города Тира.

В настоящее время территория крепости является музеем-заповедником.