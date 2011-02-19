"Батькивщина" требует прекратить террор против семей

Партия «Батькивщина» и фракция «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде призывают власти срочно освободить из-под стражи Владислава ЯРЦЕВА и других политзаключенных, а также немедленно прекратить террор и провокации против оппозиционных политических сил и не использовать спецслужбы для травли семей политиков от оппозиции.

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина» и фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде, которым располагает УНИАН.

«Батькивщина» и БЮТ выражают протест против репрессивных мер в отношении семей оппозиционных политиков», - говорится в заявлении.

В «Батькивщине» напоминают, что сегодня, около 15.00, в присутствии жены и троих детей сотрудниками правоохранительных органов был задержан Владислав ЯРЦЕВ, близкий родственник одного из руководителей парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА.

"Задержание В.ЯРЦЕВА - это спланированный удар по нашей команде и по А.КОЖЕМЯКИНУ за его оппозиционную деятельность и его противодействие агрессивным действиям СБУ относительно партии «Батькивщина», в том числе сегодняшней провокации в офисе нашей партии", - отмечают в БЮТ.

Партия «Батькивщина» и БЮТ выражают решительный протест "против репрессивных мер, которые продолжаются сегодня уже не только против оппозиционных политиков, но и против их семей".

"Сегодня силовые структуры на допрос тянут, в частности, жену народного депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Руслана ЛУКЬЯНЧУКА, находящуюся в декретном отпуске, а также 77-летнюю маму Татьяны СЛЮЗ, у которой - предынфарктное состояние", - отмечается в заявлении.