СБУ заявляет, что ни один ее работник сегодня не был в офисе Тимошенко

В Службе безопасности Украины заявляют, что ни один работник СБУ сегодня не посещал офис партии "БЮТ-Батькивщина" в Киеве на улице Туровская.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня на брифинге обнародовала начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ ответственно заявляет, что ни один работник СБУ 18 февраля этого года не посещал партийный офис "БЮТ-Батькивщина" по ул. Туровская», - говорится в документе.

«Поэтому бессмысленные заявления представителей БЮТ о якобы подготовке штурма не отвечают действительности, являются элементом неудачного пиара, к которому в последнее время все чаще прибегает эта политическая сила», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

Также она сказала, что СБУ намерена обязательно провести всестороннее расследование этого «инцидента».

«В связи с этим просим представителей БЮТ предоставить фамилии свидетелей, к которым якобы обращались сотрудники СБУ, фамилии самих этих якобы сотрудников, а также записи с камер видеонаблюдения офиса (надеемся, они есть)», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Продолжая цитировать заявление, она напомнила, что это не первая попытка лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО «за счет провокационных технологий привлечь внимание к своей персоне».

При этом М.ОСТАПЕНКО отметила, что СБУ так и не дождалась от Ю.ТИМОШЕНКО информации относительно угроз, о получении которых по телефону она заявляла в сентябре прошлого года.

«Вместо этого мы получили ряд обвинений СБУ в якобы неправомерных действиях. С ореолом мученицы не вышло и в этот раз», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

В то же время, она призвала журналистов не снимать с контроля этот вопрос и принять участие в расследовании обнародованного Ю.ТИМОШЕНКО заявления.

«Мы непременно доведем эту историю до логического завершения, чтобы украинские граждане увидели настоящее лицо некоторых политиков, которые своими «информационными волнами» унижают государство. А после этого будем требовать от представителей БЮТ найти в себе смелость публично извиниться перед сотрудниками «Альфы», которые как раз в это время задерживали очередного высокопоставленного взяточника», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

Отвечая на вопрос, откуда народный депутат Андрей КОЖЕМЯКИН знает офицера СБУ Игоря ГОРБЕНКО, М.ОСТАПЕНКО объяснила, что, во-первых, А.КОЖЕМЯКИН раньше работал в СБУ, во-вторых, вчера по поручению Генпрокуратуры именно И.ГОРБЕНКО должен был вручить повестку супруге народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Руслана ЛУКЬЯНЧУКА.

«Он позвонил по телефону ей домой, назвал свою фамилию. Отсюда мы допускаем, что они и знают эту фамилию», - сказала М.ОСТАПЕНКО, отметив при этом, что упомянутый офицер уже написал рапорт, в котором доложил о своем местонахождении с 9.00 до 15.00. Как выяснилось из его объяснений, в этот день И.ГОРБЕНКО был совсем в другом месте», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты от "БЮТ-Батькивщины" покинули сессионный зал Верховной Рады Украины в знак протеста против захвата офиса партии “Батькивщина” в Киеве на улице Туровская, 13.

На заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" А.КОЖЕМЯКИН заявил, что «только что наша фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации в отношении партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

В Службе безопасности Украины опровергли заявления о захвате спецподразделением "Альфа" офиса партии "Батькивщина" в Киеве.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую получила эта информация.

По данным некоторых СМИ, А.КОЖЕМЯКИН, рассказывая журналистам подробности инцидента, отмечал, что старший офицер ГОРБЕНКО сообщил, что сотрудники “Альфы” имеют распоряжение Генеральной прокуратуры о выемке сервера из офиса “Батькивщины”.