Азаров привел министров в Верховную Раду
10:19, 18 февраля 2011Политика
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Час вопросов к правительству
Азаров и другие члены правительства присутствуют в парламенте
В сессионном зале Верховной Советов присутствуют премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и другие члены правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте проходит Час вопросов к правительству.
Парламент заслушивает информацию министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО, который информирует депутатов о ситуации, сложившейся вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.
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