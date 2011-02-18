Азаров привел министров в Верховную Раду

Азаров и другие члены правительства присутствуют в парламенте

В сессионном зале Верховной Советов присутствуют премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и другие члены правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте проходит Час вопросов к правительству.

Парламент заслушивает информацию министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО, который информирует депутатов о ситуации, сложившейся вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.