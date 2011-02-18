Янукович об Одессе, грязном море и колоссальной коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об неблагоприятной экологической ситуации в Одессе и Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Регионального комитета по экономическим реформам в Одесской облгосадминистрации.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что не случайно в рабочей поездке его сопровождает министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Президент обратил внимание руководства Одессы на то, что водопроводная вода непригодна для питья, море загрязнено стоками. «Надо разобраться с вопросами водоотвода, чтобы стоки не загрязняли море, воды и реки, в которых вы купаетесь. Я думаю, что в этом зале нет тех, кто пользуется водопроводной водой, – сказал он. – Между тем, видим борьбу, которая много лет идет в Одессе, конкуренцию сумасшедшую. Она связана с колоссальной коррупцией. И она унижает людей, а также, по большому счету, уничтожает бизнес. Нам нужно из этого состояния выходить».

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ на заседании комитета заявил о намерении вернуть в город дочернее предприятие немецкой компании Remondis. «Будут учтены ваши замечания, - сказал А.КОСТУСЕВ, - по ситуации, возникшей вокруг немецкой мусоровывозящей компании Remondis… Мы поправим эту ситуацию – вернем компанию на рынок. С вашего разрешения проведем встречу с послом Германии в Украине и снимем напряжение».

А.КОСТУСЕВ также обратился к Президенту за помощью в решении вопроса конвертации валютного долга мэрии Одессы перед иностранными финансовыми организациями и расширения границ города.

В.ЯНУКОВИЧ дал поручения руководству соответствующих ведомств изучить возможности содействия городским властям в решении этих и других проблем.

Напомним, 13 января дочернее предприятие немецкой компании Remondis AG & Co. KG обнародовала заявление в связи с вытеснении ее в Одессе с рынка услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в пользу компании «Союз», которой владеет Игорь МАРКОВ.

В феврале руководство Одесской мэрии объявило о том, что компания «Союз» выиграла тендер на уборку мусора в городе. Дирекция ООО «Ремондис Украина» назвала проведение тендера противоправным, о чем Посольство ФРГ уведомило власти Украины.