Стратегическое партнерство Украины и России нужно декларировать

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ считает целесообразным заключение между Украиной и Россией Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Думаю, что такой документ очень нужен. В нем можно изложить весь спектр вопросов, в которых Украина и Россия могут взаимодействовать как партнеры”, - подчеркнул С.ТОЛСТОВ.

По словам эксперта, Договор между Украиной и Россией о дружбе, партнерстве и сотрудничестве от 1997 года является базовым документом, в котором выписаны лишь направления отношений и определены обязательства.

“Предмета стратегического партнерства в Договоре нет, лишь в первой статье записано, что стороны строят отношения между собой на основе стратегического партнерства, а конкретизации нет. Поэтому я всегда считал целесообразным четко выписать, в каких именно вопросах есть общий интерес”, - добавил С.ТОЛСТОВ.

Он также отметил, что в Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства должны быть более четко выписаны направления сотрудничества, которые могут активизировать потенциал двустороннего сотрудничества.

По мнению С.ТОЛСТОВА, подписание Декларации будет определенным мобилизующим фактором для государственной бюрократии, которая может не иметь четких указаний, или действовать автономно в каких-то вопросах.

Эксперт также считает, что заключение Декларации даст возможность избежать определенных спекуляций.

“Этот документ также нужен для того, чтобы написать будущим лидерам стран, что именно является предметом стратегического партнерства, чтобы не ставился вопрос о том, что российскому руководству не нравится украинская многовекторность. Украина имеет разные интересы, и это не должно мешать украинско-российским отношениям”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил МИД окончательно согласовать с российской стороной проект Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства с целью ее подписания в рамках 5-го заседания украинско-российской Межгосударственной комиссии.