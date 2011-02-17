Литвин прогнозирует, что Янукович в марте придет в парламент

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что в марте Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит в парламенте с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом спикер сказал, отвечая сегодня на вопрос журналистов в Черкассах в ходе рабочей поездки.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, при обычных обстоятельствах Ежегодное послание провозглашается до 31 марта текущего года, и выразил надежду, что Президент Украины представит его в законодательно обусловленные сроки.

Председатель ВР сообщил, что сейчас проходит процесс подготовки этого документа, и заявил, что парламент готов заслушать Ежегодное послание в любое удобное для главы государства время.

В.ЛИТВИН также выразил мнение, что Ежегодное послание будет «носить, как всегда, знаковый характер», отметив, что эксперты и международное сообщество «внимательно анализируют каждое слово, каждый акцент, каждое ударение».