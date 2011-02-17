ПР использует Свободу” в своих целях?

Виктор Янукович и Партия регионов используют националистическую «Свободу» в собственных целях, надеясь ослабить позиции Юлии ТИМОШЕНКО, пишет Михал КАЦЕВИЧ в польском еженедельнике Newsweek Polska (см. Inozmi.Glavred).

«Свобода – очень удачный проект Партии регионов, – цитирует М.КАЦЕВИЧ слова политолога и депутата Дмитрия ВЫДРИНА. – Националисты, которых спонсируют олигархи из Донецка, получат власть в Западной Украине и будут там бороться с политиками Ю.ТИМОШЕНКО, служа исключительно В.ЯНУКОВИЧУ».

Риторика «Свободы» во главе с врачом и юристом из Львова Олегом ТЯГНИБОКОМ никогда не выделялась деликатностью, утверждает автор. То они предлагают рубить олигархам головы, то вывезти украинских политиков на лодках в Черное море и там бросить. По мнению О.ТЯГНИБОКА, пишет автор, шесть лет назад была псевдореволюция, а настоящая еще впереди.

«Националисты умело пропагандируют свои идеи, особенно на западе страны. Остальные политики сделали все, чтобы вызвать отвращение к демократии и либерализму», – цитирует издание киевского журналиста Виталия ПОРТНИКОВА. По словам автора статьи, идеология радикалов сводится к принципу: Украина для украинцев. Кроме того, они хотят очистить страну от олигархов, служащих Западу и Москве.

«Нет сомнения, что как только О.ТЯГНИБОК наберет значительную силу, он станет врагом, – цитирует Newsweek Polska другого политолога Вадима КАРАСЕВА. – Не исключено, что антипольский радикализм националистов может умело использовать власть в Киеве для давления на Варшаву». Но пока, добавляет автор, главный враг националистов не Польша, а Москва.