Азаров хочет со своей идеей общего аграрного рынка выйти на СНГ

Украина заинтересована в создании общего аграрного рынка Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ.

«Мы поддержали инициативу объявить 2011 год в СНГ годом продовольственной безопасности. Как вы помните, в рамках Содружества мы уже создавали общий аграрный рынок, пытаясь достичь такой цели, даже заключили в 1998 году соответствующее соглашение. У нас есть заинтересованность в создании общего аграрного рынка, и мы хотели бы, чтобы этот вопрос серьезно рассматривался вначале на уровне экспертов, а затем уже на уровне руководителей правительств», - сказал Н.АЗАРОВ.