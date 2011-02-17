В Киеве появится Музей украинского модерна

В столице Украины появится Музей украинского модерна. Его планируют создать на базе «усадьбы Мурашко» (ул. Малая Житомирская, 12-14) в рамках проекта по воссозданию исторического облика этого квартала застройщиком – ООО «Вестига». Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании “Вестига”, в экспозиции нового культурного объекта будет отражено не только творчество знаменитого художника и выдающегося киевлянина Александра Мурашко, но и достижения других представителей украинского искусства и архитектуры первой четверти ХХ века.

В настоящее время, по данным пресс-службы, завершается разработка концепции застройки объекта и уже ведутся переговоры с ведущимися украинскими архитекторами, имеющими опыт реализации подобных проектов. «Мы вступили в переговоры с архитектурными бюро Александра КОСТОВЕЦКОГО и Юрия ЛОСИЦКОГО, - отметил пресс-секретарь компании Александр КАРАВАЕВ. - Оба архитектора имеют большой опыт реставрации старинных домов с сохранением стилистики и логики застройки целых кварталов в центре Киева. Ю.ЛОСИЦКИЙ – заслуженный архитектор Украины, член-корреспондент Академии архитектуры Украины, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, член международной памятнико-охранной организации ИКОМОС, известный как автор проектов реконструкции домов по ул. Владимирской, 4, Владимирской, 47-49, дома №28 на Андреевском спуске. А А.КОСТОВЕЦКИЙ возрождал Бессарабский квартал, возвращал исторический облик зданиям по ул. Десятинной, 4 и Владимирской, 18-20».

В то же время он подчеркнул, что застройщик полностью отдает себе отчет в том, что дома квартала по ул. Малая Житомирская, 12-14 находятся в аварийном состоянии, и сейчас идет речь фактически об их спасении. Компания, сказал А.КАРАВАЕВ, сделает все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зданий и сохранить уцелевшие конструкции от обвала. Он также сообщил, что «планируется в сжатые сроки завершить проектно-изыскательские работы, затем провести ряд консультаций с представителями общественности и творческой интеллигенции Киева».

«Что же касается Музея украинского модерна, - сказал он, - то мы уже ведем переговоры с рядом известных меценатов, которые возьмут под свою опеку этот культурный объект. Таким образом, мы планируем увековечить не только память Александра Мурашко, который одним из первых ввел украинское искусство в контекст мирового художественного процесса, но и другие незаслуженно забытые имена киевских деятелей изобразительного искусства и архитектуры».

Руководство ООО «Вестига», по информации пресс-службы, заверило общественность, что все работы по реставрации квартала по ул. Малая Житомирская будут выполнены с учетом требований действующего законодательства по охране культурного наследия. А также с учетом лучшей международной практики застройки исторического центра европейских столиц.

Справка. Александр Мурашко – выдающийся киевский живописец начала ХХ века, ученик Ильи Репина. В 1917 году был одним из инициаторов создания в Украине Академии художеств. Погиб в Киеве 14 июня 1919 года при невыясненных обстоятельствах. «Усадьба Мурашко» по ул. Малая Житомирская в Киеве была построена в 1858 году, после чего неоднократно перестраивалась. В последние годы здания находились в запустении, подвергались пожарам.