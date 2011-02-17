Черновецкий опять пропал неизвестно куда?

Депутаты фракции Виталия Кличко «УДАР» в Киевсовете будут подавать иск в суд к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за его бездеятельность.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы фракции, распространенном после того, как депутаты вместе с журналистами сегодня так и не увидели мэра на своем рабочем месте.

“Поднявшись в 12 часов на 9-й этаж здания Киевсовета, где находится приемная мэра, депутаты застали лишь нескольких работников охранной структуры и закрытые двери. После длительного ожидания депутатам таки удалось дозвониться работникам аппарата Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые не смогли подтвердить, что мэр находится на работе”, - подчеркивается в сообщении. При этом во фракции также отметили, что выходить к депутатам и работникам СМИ представители мэра отказались.

«Все это свидетельствует о том, что мэр работать не может и не хочет. Он внезапно появился в столице, дал несколько интервью, его вроде бы даже видели на рабочем месте – но все это длилось недолго. ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова исчез не известно куда. Даже сессии Киевсовета, снова превышая полномочия, ведет Олесь ДОВГИЙ», – заявила заместитель председателя фракции Наталия НОВАК.

В сообщении отмечается, что бездеятельность мэра очевидна, поэтому фракция Виталия Кличко «УДАР» будет инициировать иск в суд с тем, чтобы тот привлек столичного городского председателя к ответственности.

“Наши юристы уже готовят соответствующие документы, в ближайшее время мы обратимся в суд”, - добавила Н.НОВАК.

Также фракция Виталия Кличко «УДАР» призвала центральную власть не закрывать глаза на ситуацию в столице и сделать выбор: “либо заставить ЧЕРНОВЕЦКОГО работать, либо объявить досрочные выборы мэра”.

“Для этого нужна лишь политическая воля”, - уверены представители политической силы.