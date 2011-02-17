Джарты обещает всем нуждающимся по куску земли в Крыму

Руководство Крыма обеспечит выполнение Конституции и Земельного кодекса, согласно которым каждый гражданин, у которого нет своей земли, имеет право бесплатно получить участок под строительство дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, об этом заявил председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ в эфире ГТРК «Крым».

«По закону, по Конституции, каждый гражданин имеет право на земельный участок для индивидуального строительства. Мы должны в рамках закона удовлетворить потребность в земле всех людей, живущих в Крыму», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Однако, добавил он, «это будет возможно только после того, как мы утвердим генеральные планы развития городов. Мы не можем допустить хаотичной застройки, мы должны четко понимать, где в новых микрорайонах будут дороги, школы, детские сады».

В.ДЖАРТЫ отметил, что главная цель пилотного проекта по ликвидации самовольных захватов земли в Симферополе и Симферопольском районе – обеспечить возможность разработки генерального плана столицы Крыма.

При этом он подчеркнул, что хотя власти Крыма и Симферополя приняли решение выделить в симферопольском микрорайоне «Луговое-2» земельные участки людям, которые имели право на получение земли, но не смогли получить ее по закону и приняли участие в самовольных захватах, это не значит, что последние находятся в привилегированном положении по сравнению с законопослушными гражданами.

«Выделение земельного массива – это путь к тому, чтобы ликвидировать самозахваты и принять генеральный план развития города. Он будет предусматривать создание новых жилых массивов и выделение земли всем желающим, вне зависимости от национальности и других факторов», - подчеркнул В.ДЖАРТЫ.