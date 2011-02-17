Чижмарь пока не комментирует то, что с ним произошло

Заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ пока не хочет комментировать инцидент, который с ним произошел вчера вечером.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в близком окружении Ю.ЧИЖМАРЯ.

Собеседник агентства отметил, что сегодня общался с Ю.ЧИЖМАРЕМ по телефону и узнал, что его состояние стабильное.

«Его состояние стабильное, чувствует себя он нормально и может разговаривать», - сказал собеседник.

Кроме того, источник сообщил, что Ю.ЧИЖМАРЬ не готов общаться с прессой.

Ю.ЧИЖМАРЬ находится в ожоговом центре, но к нему не пускают посетителей. «Будем надеяться, что господин ЧИЖМАРЬ будет идти на поправку и уже в ближайшее время выйдет из больницы», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома на улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и выплеснул ему в лицо кислоту.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 5 Уголовного кодекса Украины).