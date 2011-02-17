Генсек НАТО предложит Киеву направить инструкторов в Афганистан

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН во время своего визита в Украину 24 февраля предложит официальному Киеву направить инструкторов в Афганистан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А. Фог РАСМУССЕН заявил сегодня в интервью украинским журналистам.

«Мы очень высоко ценим вклад Украины в нашу миссию в Афганистане, но я также скажу во время переговоров в Киеве, что мы ожидаем большего количества инструкторов», - сказал он.

Генсек НАТО напомнил, что в этом году Альянс планирует начать постепенную передачу контроля за безопасностью в стране местным силам безопасности – афганской армии и полиции. Вместе с тем, подчеркнул А. Фог РАСМУССЕН, для успеха этого процесса необходимо обучить и подготовить как можно больше афганских солдат и полицейских.

«На сегодня мы имеем 270 тысяч подготовленных солдат и полицейских. Мы поставили цель достичь уровня в 300 тысяч до конца года», - отметил генсек НАТО.

«Наша миссия в Афганистане будет выполнена, когда афганцы смогут взять ответственность сами. Но для этого нам нужно натренировать и научить еще больше афганских солдат и полицейских, и вот почему нам нужны инструкторы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля генеральный секретарь НАТО планирует посетить Украину. Он планирует встретиться, в частности, с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.