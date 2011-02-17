Янукович опять призывает затянуть пояса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что средства, которые высвободятся в результате административной реформы, должны быть направлены, в том числе, на решение вопросов социальной защиты населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Одессе во время расширенного заседания регионального комитета по экономическим реформам.

«Очень важно, чтобы мы сегодня оптимизировали государственные расходы... Мы должны усовершенствовать систему государственного управления, и те ресурсы, которые есть в государстве, сегодня должны быть направлены на социальную защиту», - сказал Президент, отметив, что идет речь, в частности, о выплате пенсий, социальной помощи для малообеспеченных слоев населения.

«Мы должны найти, высвободить эти ресурсы.... Мы с вами должны затянуть пояса и пойти по пути оптимизации расходования государственных ресурсов с целью совершенствования системы государственного управления, повышения уровня ее эффективности. Потому что когда много начальников сидит на одном вопросе – не знаешь, с кого спросить», – заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря об админреформе, глава государства также высказался за целесообразность сокращения аппарата районных администраций в ряде регионов. «Есть регионы, где нет смысла иметь такое большое количество райгосадминистраций. Их нужно сокращать, как минимум, на треть», - считает Президент.

В этом контексте глава государства напомнил, что до конца февраля Секретариат Кабинета министров должен быть сокращен с 1 тысячи 200 до около 650 человек. «Сегодня мы работаем во всех этих направлениях. Мы знаем, что нужно делать», - сказал Президент.

Безусловно, отметил глава государства, проведение админреформы создаст новые взаимоотношения между центральной и региональной властью. Админреформа должна способствовать передаче власти на места. «Реформа местного самоуправления имеет много составляющих, в том числе - административную реформу», - отметил Президент.

Обращаясь к присутствующим, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ожидает от власти Одесской области разработки предложений по вопросу оптимизации системы государственного управления. «Я ожидаю от вас этой инициативы», - сказал глава государства.

Президент добавил, что речь идет также о предложениях каждого региона относительно реализации других актуальных реформ в Украине. В частности, налоговой, пенсионной, земельной, реформе системы здравоохранения и ЖКХ. «Я хочу, чтобы мы решительно шли по этому пути с оптимальной скоростью. С другой стороны, если мы видим, что необходимо "хирургическое вмешательство", мы должны это делать», – резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.