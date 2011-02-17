Генсек НАТО предложит Украине участие в системе ПРО?

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН обсудит в Киеве возможность участия Украины в создании системы противоракетной обороны (ПРО).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам накануне визита в Украину, запланированного на 24 февраля.

«Я знаю, эта тема интересует Украину», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

«Что бы я хотел изучить во время моего визита в Украину, так это - каким может быть украинский вклад в евроатлантическую архитектуру ПРО», - добавил он.

Генсек НАТО напомнил, что Альянс принял решение о создании системы ПРО на саммите в Лиссабоне в ноябре прошлого года. Тогда же Альянс решил пригласить Россию к участию в создании такой системы.

При этом А. Фог РАСМУССЕН подчеркнул, что пока еще рано говорить о каком бы то ни было конкретном формате участия разных стран в создании системы ПРО.

«Я думаю, что касается финальной архитектуры, она будет сильно зависеть от того, кто будет принимать в ней участие и кто сможет и будет делать свои вклады в ее создание», - сказал генсек НАТО.