У милиции уже есть версия нападения на Чижмаря

Милиция рассматривает как одну из приоритетных версий причин нападения на заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ бытовые и личные отношения.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«Одна из приоритетных версий - бытовые и личные отношения. Профессиональная деятельность где-то среди последних мест», - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома на улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и плеснул ему в лицо кислоту.

Ю.ЧИЖМАРЬ находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).