У милиции уже есть версия нападения на Чижмаря
15:40, 17 февраля 2011Политика
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Проф деятельность - среди последних мест
Милиция рассматривает как одну из приоритетных версий причин нападения на заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ бытовые и личные отношения.
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
«Одна из приоритетных версий - бытовые и личные отношения. Профессиональная деятельность где-то среди последних мест», - отметили в милиции.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома на улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и плеснул ему в лицо кислоту.
Ю.ЧИЖМАРЬ находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).
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