Семинар молодых мэров из стран Восточной Европы

24-25 февраля 2011 года в Виннице состоится семинар молодых мэров на тему: «Развитие городов Восточной Европы», в котором примут участие главы городов из Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Словакии, Хорватии и нескольких городов Украины. Опытом с ними будут делиться ведущие эксперты по урбанистике и городскому развитию из Великобритании и Швейцарии.

Основной целью семинара является налаживание сотрудничества между молодыми лидерами, которые применяют новые подходы и эффективно решают проблемы возглавляемых ими городов.

Пресс-конференция и общение представителей СМИ с мэрами-участниками семинара состоится 24 февраля с 13:00 до 15:00 в помещении галереи «ИнтерШик» по адресу: г. Винница, ул. Архитектора Артинова, 12-а.

Аккредитация обязательна!

Событие организовано представительством Британского Совета в Украине и швейцарско-украинским проектом «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO совместно с Винницким Институтом развития городов. Инициатором семинара является Винницкий городской голова Владимир Гройсман.

Представленные на семинаре города, при всех их отличиях, имеют достаточно много схожего. Это города среднего размера, каждому из которых в постсоциалистических реалиях пришлось искать свои пути совершенствования системы управления, проведения архитектурной реновации, модернизации устаревшей инфраструктуры, поощрения инвестиций, решения социальных вопросов и тому подобное.

Не случайным является и своеобразный возрастной ценз приглашенных мэров – до 45 лет. Они являются представителями нового поколения местных управленческих элит, которые открыты для новых подходов и технологий.

Программа семинара предусматривает четыре тематических сессии, каждую из которых будет проводить эксперт высокого международного уровня. Молодые мэры вместе с ведущими семинара будут обсуждать современные стратегии развития городов с учетом тенденции к децентрализации; решение инфраструктурных вопросов методами, которые содействуют устойчивому развитию общин; также будет рассматривать эффективность привлечения местных общин к творческому решению городских проблем.

Организаторы семинара не исключают, что он может стать платформой для формирования своего рода Клуба молодых мэров, который будет стимулировать постоянный и взаимовыгодный обмен идеями между его участниками, а также содействовать развитию межрегионального сотрудничества.

По вопросам аккредитации и за более подробной информацией просим обращаться к:

Алисе Мысловской, управление по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, тел. (0432) 59 50 66;

Владимиру Шейко, менеджеру по коммуникациям Британского Совета в Украине, volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua.

