Что думают украинцы о деятельности Януковича и Азарова (опрос)

59,5% украинцев в целом не одобряют деятельность Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

При этом одобряют деятельность В.ЯНУКОВИЧА 30,9% опрошенных. Не смогли определиться 9,6%.

Деятельность В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины несколько лучше оценивают в Восточном и Южном регионах по сравнению с Центральным и Западным регионами.

В Западном регионе одобряют его деятельность 20,2% опрошенных (не одобряют 70,7%; не смогли определиться 9,1%). В Центральном регионе одобряют деятельность В.ЯНУКОВИЧА 21,5% (не одобряют 69,8%; не смогли определиться 8,7%). В Южном регионе одобряют деятельность Президента 36,9% (не одобряют 50,5%; не смогли определиться 12,6%). В Восточном регионе одобряют деятельность В.ЯНУКОВИЧА 47,3% (не одобряют 45,0%; не смогли определиться 7,7%).

При этом опрос показал, что после мая 2010 года оценки деятельности В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента ухудшались. Так, в феврале 2011 года по сравнению с маем 2010 года количество тех, кто одобряет его деятельность, уменьшилась на 30,4% (с 61,3% до 30,9%), а количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 31,7% (из 27,8% до 59,5%).

При этом деятельность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА две трети взрослого населения (65,2%) в целом не одобряют. Одобряют его деятельность 25,5%, а 9,3% опрошенных не смогли определиться.

Деятельность Н.АЗАРОВА в должности премьера лучше оценивают в Восточном регионе, чем в Южном, Центральном и Западном регионах. В Западном регионе одобряют его деятельность 15,2% опрошенных (не одобряют 76,8%; не смогли определиться 8%).

В Центральном регионе одобряют деятельность Н.АЗАРОВА 17,9% (не одобряют 75,1%; не смогли определиться 7%). В Южном регионе одобряют деятельность премьер-министра 28,1% (не одобряют 59%; не смогли определиться 12,9%). В Восточном регионе одобряют деятельность Н.АЗАРОВА 43,1% (не одобряют 47,3%; не смогли определиться 9,6%).

После мая 2010 года оценки деятельности Н.АЗАРОВА в должности премьер-министра ухудшались. В феврале 2011 года по сравнению с маем 2010 года количество тех, кто одобряет деятельность Н.АЗАРОВА, уменьшилась на 28,4% (из 53,9% до 25,5%). Соответственно, количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 35,4% (с 29,8% до 65,2%).

Кроме того, согласно данным опроса, две трети граждан (68,2%) в целом не одобряют деятельность правительства Украины. Одобряют деятельность Кабмина 23,5%, а 8,3% не смогли определиться.

Деятельность правительства Украины лучше оценивают в Восточном регионе, чем в Южном, Центральном и Западном регионах. В Западном регионе одобряют его деятельность 13,3% опрошенных (не одобряют 78,7%; не смогли определиться 8%). В Центральном регионе одобряют деятельность Правительства 15,4% (не одобряют 76,8%; не смогли определиться 7,8%).

В Южном регионе одобряют деятельность правительства 23,7% (не одобряют 64,7%; не смогли определиться 11,6%). В Восточном регионе одобряют деятельность правительства 44,7% (не одобряют 50%; не смогли определиться 5,3%).

После мая 2010 года оценки деятельности правительства Украины ухудшались. Так, в феврале 2011 года по сравнению с маем 2010 года количество тех, кто одобряет его деятельность, уменьшилась на 28,8% (с 52,3% до 23,5%), а количество тех, кто не одобряет деятельность правительства, возросла на 35,9% (с 32,3% до 68,2%)

Опрос был проведен “Українським демократичним колом” 29 января - 7 февраля 2011 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.