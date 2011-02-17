ВР не захотела запрещать фото избирательных бюллетеней

Верховная Рада отклонила законопроект, которым предусматривалось установить определенные ограничения относительно обеспечения тайны голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины" проголосовали лишь 85 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось запретить присутствие других лиц во время заполнения избирателем избирательного бюллетеня, а также поощрение или принуждение избирателей к обнародованию своего волеизъявления любым способом во время выборов или после них путем подкупа, угроз или другого влияния.

Кроме того, предусматривалось установить, что во время пребывания в кабине для тайного голосования избирателю запрещено пользоваться мобильным телефоном, фото-, видеоаппаратурой или другим специальным оборудованием, с помощью которого может быть зафиксирован результат голосования.