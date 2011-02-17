Янукович уверяет, что пенсий в 60 тысяч в Украине больше не будет

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что реализация в Украине пенсионной реформы обеспечит переход к справедливому начислению пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Одессе во время расширенного заседания Одесского регионального комитета по экономическим реформам.

Президент отметил, что в прошлом году власти удалось выполнить взятые на себя социальные обязательства по повышению уровня зарплат и пенсий. Безусловно, признал глава государства, пока еще это сделано не на том уровне, как хотелось бы.

«К сожалению, пока еще нет такой возможности, но пенсионная реформа нам позволит все-таки перейти к системе справедливых пенсий, убрать те заоблачные пенсии, которые платились. Не будет такого, чтобы максимальная пенсия была в стране 60 тыс. грн., а минимальная - 600. Нет ни одной страны в мире, чтобы была такая несправедливость по отношению к людям”, – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Поэтому, по его словам, “сегодня мы закладываем максимальную пенсию в пределах 7,5-8 тыс. грн. Вчера начались дебаты в Верховной Раде».

Глава государства также выразил убеждение, что уровень минимальной пенсии должен быть увеличен. «И пенсионная реформа должна быть направлена на то, чтобы каждый пенсионер имел возможность жить нормально в нашей стране. Поднять пенсии, зарплаты – это тот путь, которым мы также будем идти», – отметил Президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ добавил, что этого невозможно достичь без роста экономики. «Рост экономики, оптимизация государственных расходов – это даст нам возможность преодолеть те проблемы, которые у нас есть», – отметил глава государства.