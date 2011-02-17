Ланге: отношения Украины и ЕС перешли в самую опасную стадию

Депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Павел КОВАЛЬ считает, что последние события в Украине не приближают страну к ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на вопросы Института Горшенина. Ответы европейского депутата были озвучены сегодня на «круглом столе», проведенным институтом относительно отношений Украины, России и ЕС.

П.КОВАЛЬ в своих ответах отметил, что Европейский Союз, и в особенности некоторые члены Европейского парламента, с тревогой наблюдают за Украиной. В последнее время, по его словам, очень много появляется информации, что Украина дрейфует в сторону российской модели «суверенной демократии». «Я считаю это чрезмерным упрощением. Эти голоса точно слышны в лобби ЕС, поскольку украинская оппозиция по-прежнему очень активна в Брюсселе. Но пока было бы слишком говорить, что Украина недемократическая страна», - сказал П.КОВАЛЬ. Он высказал мнение, что Украина остается демократической страной, однако нынешней власти нужно пройти еще очень долгий путь.

В тоже время П.КОВАЛЬ не исключил, что серьезная работа и достижения, проделанные украинцами в последние годы, могут нивелироваться. В частности, он рассказал о разочаровании и опасении многих европейских политиков относительно отказа Генеральной прокуратуры лидеру “Батькивщины” Юлии ТИМОШЕНКО посетить Брюссель.

«Недостаточная способность вызывать доверие может привести Украину в более низкую лигу стран, которые вызывают постоянное беспокойство со стороны ЕС. У нас уже загорелся желтый свет: организация Freedom House в своем рейтинге отнесла Украину к категории стран с частичной демократией», - отметил он.

В свою очередь руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, выступая непосредственно на «круглом столе», отметил, что за последний год отношения между Украиной и ЕС прошли три стадии. Первая стадия, по его словам, состояла в ожидании того, что новый Президент продолжит курс на евроинтеграцию. «Был большой кредит доверия новой власти», - сказал эксперт.

На второй стадии отношений ЕС, по словам Н.ЛАНГЕ, понял, что риторика украинской власти об интеграции Украины в ЕС не совпадает с практическими действиями. Он отметил, что при наличии большинства в парламенте можно было бы очень быстро решить много вопросов, которые сегодня мешают интеграции страны в Евросоюз. Именно на этом этапе появились критические оценки европейских политиков относительно Украины.

Н.ЛАНГЕ подчеркнул, что сегодня отношения Украины и ЕС перешли в третью – самую опасную стадию. По его словам, сегодня европейские политики начали открыто говорить о проблемах с демократией в Украине, что негативно может сказаться на процессе сближения. Он подчеркнул, что пока неизвестно, что будет далее, но вполне очевидно, что год назад многие европейские политики ожидали лучшей ситуации, нежели той, что развивается сегодня.