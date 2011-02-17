СБУ 5 часов допрашивала историка Забилого

Вчера, 16 февраля, СБУ повесткой вызвала на допрос историка, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Как отмечается в сообщении, следователь СБУ на протяжении 5 часов допрашивал Р.ЗАБИЛОГО, а незаконно изъятые у историка компьютер и жесткие диски до сих пор не вернули.

«Это произошло впервые после событий сентября 2010 года, когда СБУ незаконно задержала историка, провела несанкционированные обыски в Национальном музее «Тюрьма на Лонцкого», безосновательно конфисковала компьютеры научных работников и возбудила уголовное дело”, - подчеркнули в Центре исследований освободительного движения.

По их данным, по результатам пятимесячной «экспертизы» СБУ заинтересовалась «государственными тайнами» из компьютера Р.ЗАБИЛОГО - учебными материалами кагебистов и информацией о деятельности советских спецслужб в Прибалтике. “Настоящие документы Р.ЗАБИЛЫЙ скачал из европейского сайта KGB documents online, о чем и рассказал вчера сотруднику украинской спецслужбы”, - отмечается в сообщении.

Как рассказал Р.ЗАБИЛЫЙ, СБУ дальше активно интересуется историей Украины, различными аспектами его научных исследований, особенностями музейной работы.

«Я приехал на этот допрос, хотя должен был сам оплатить поездку со Львова, - надеялся получить назад компьютер и мои научные труды, но, к сожалению, этого не произошло. Такие допросы забирают мое время, которое должно быть посвящено работе, - после изъятия материалов, воспоминаний и компьютеров из музея мы так и не уложились в графики подготовки выставки о диссидентах», - цитирует Р.ЗАБИЛОГО пресс-центр.

Между тем, как отмечается в сообщении, после скандального давления СБУ и попыток министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА цензировать историю, увеличилось количество посетителей музея со всей Украины. Р.ЗАБИЛЫЙ также рассказал, что Национальный музей «Тюрьма на Лонцкого» весной таки откроет экспозицию о борьбе советской власти против диссидентов.

«История в Украине не будет тайной, как бы это не хотелось кому-то - закон запрещает прятать исторические документы, особенно содержащие информацию о фактах нарушений прав и свобод человека. Моя же задача как историка: будущие поколения должны иметь право на историческую правду и не имеет значения, какая эта правда - негативная или позитивная. Поэтому я не прекращу своей работы, несмотря на все допросы и конфискации», - сказал Р.ЗАБИЛЫЙ.

В пресс-центре также напомнили, что Национальный музей-мемориал «Тюрьма на Лонцкого», несмотря на поручение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так и не передан Украинскому институту национальной памяти. Музей также не получил обещанного высокопоставленными должностными лицами государственного финансирования на этот год.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2010 года Киеве сотрудники СБУ задержали и на протяжении 14,5 часов допрашивали Р.ЗАБИЛОГО, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов).

9 сентября появилась официальная информация СБУ о возбуждении уголовного дела “по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ст. 328 Криминального кодекса Украины».

После этого СБУ провела обыск в кабинетах историков музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове и изъяла его имущество и документы. В частности, из кабинетов научных работников были изъяты два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Изъяты также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 гг., сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.