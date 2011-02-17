Янукович: Жизнь становится проще, когда узнаешь о ее сложностях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров начать решение проблемных вопросов в сфере профессионально-технического образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал на церемонии открытия Одесского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Глава государства отметил исключительную важность качественного образования в контексте построения сильной современной страны. В частности, отметил В.ЯНУКОВИЧ, это касается системы профессионально-технического образования.

«Сегодня я приехал сюда, чтобы подчеркнуть, что в стране этому вопросу уделяется огромное внимание... Я искренне рад, что у нас есть очень яркий пример, как именно нужно организовывать профессионально-техническое образование. Это очень актуальная тема», - сказал Президент, подчеркнув, что не случайно в программе реформирования сферы образования профтехобразованию посвящен отдельный раздел.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одесское специализированное учебное заведение стабильно развивалось с 1991 года, и, невзирая на разное отношение власти, «стабильным оставалось отношение коллектива к своим обязанностям и выполнению этого непростого задания».

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу настойчивость, профессионализм и умение правильно организовать дело», - сказал Президент, обращаясь к работникам центра.

Он выразил уверенность, что именно достойный уровень образования и наличие квалифицированных кадров являются ключевыми условиями успешного экономического роста и развития государства, а также повышения социальных стандартов жизни его граждан. Именно поэтому, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, одним из первых важных шагов по реформированию страны стала масштабная реформа системы образования, неотъемлемой частью которого является профтехобразование.

Президент отметил, что качественным и востребованным специалистом станет лишь тот, кто готов совершенствоваться на протяжении всей жизни.

«Будущее нашего государства - за людьми, которые осознают важность непрерывного профессионального и личностного роста», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что важнейшим направлением реформы является оптимизация системы профессионально-технического образования. К сожалению, констатировал В.ЯНУКОВИЧ, за последние 20 лет она пострадала сильнее других.

Президент сообщил, что уже поручил Кабинету министров «начать решение проблемных вопросов в этой системе». «Необходимо качественно обновить материальные и кадровые ресурсы, привести учебные программы и методики в соответствие с европейскими стандартами и потребностями рынка. Отдельное задание - поднять общественный престиж рабочих профессий в Украине», - подчеркнул глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что процесс реформирования профессионально-технического образования значительно ускорится, если к нему подключится Государственная служба занятости. «Необходимо наладить тесное сотрудничество подразделений центра с учебными заведениями. Это позволит оперативно формировать запросы на подготовку специалистов, которых рынок труда уже требует или затребует в ближайшей перспективе», - сказал Президент.

«Совместными усилиями реально радикально повысить уровень знаний, полученных в центрах профессионально-технического образования и общую конкурентоспособность подготовленных там специалистов», - подчеркнул он.

Говоря о работе Одесского центра профессионально-технического образования, Президент отметил: «Ваш центр - не просто место для профессионального обучения. Это важнейший механизм социальной адаптации людей. Вы не просто даете людям новые знания. Вы даете им веру в себя и собственные силы, возвращаете их к активной жизни, повышаете социальную и профессиональную самооценку».

«Новые знания - это умение правильно действовать в сложных жизненных ситуациях. Жизнь становится проще, когда узнаешь о ее сложностях. Уверен, что центр ожидают хорошие перспективы и высокая оценка общества и государства», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент осмотрел помещение центра и ознакомился с организацией работы.