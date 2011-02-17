БЮТ требует от Януковича освободить из-под стражи оппозиционеров

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА освободить из-под стражи оппозиционеров.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батьківщина».

«Следователи ГПУ и СБУ, которые ведут дела обвиняемых оппозиционеров, объявили, что следствие почти по всем делам завершено, обвиняемые приступили к ознакомлению. А значит, нет никаких оснований удерживать их под стражей, они уже не могут ни избегать следствия, ни влиять на него. Какие на данное время есть еще причины, чтобы удерживать под стражей экс-руководителей правительства Юлии ТИМОШЕНКО и оппозиционных политиков?», - отмечают авторы заявления, добавляя, что министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ выразил сомнения, что заключенные в тюрьму оппозиционеры могут каким-то образом избегать ответственности.

«Игорь ДИДЕНКО, Анатолий МАКАРЕНКО, Тарас ШЕПИТЬКО уже более полугода находятся под арестом. Следователи несколько раз незаконно переквалифицировали дела с единственной целью – продолжить издеваться над теми, кто четко в соответствии с требованиями закона выполнял свои должностные обязанности перед государством», - говорится в заявлении.

Во фракции напомнили, что более 100 народных депутатов Украины обратились к генеральному прокурору Украины и председателю СБУ с ходатайством об освобождении из-под стражи представителей оппозиционных сил и членов правительства Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку ни формально, ни в соответствии с законодательством Украины нет никаких оснований удерживать представителей оппозиции в следственных изоляторах.

«Скоро исполнится год, с тех пор, как Виктор ЯНУКОВИЧ стал Президентом Украины. Все правоохранительные органы находятся под его личным руководством. В то же время уже почти год происходит откровенное издевательство над представителями оппозиции и экс-чиновниками правительства Ю.ТИМОШЕНКО: Игорем ДИДЕНКО, Анатолием МАКАРЕНКО, Юрием ЛУЦЕНКО, Георгием ФИЛИПЧУКОМ, Тарасом ШЕПИТЬКО, Валерием ИВАЩЕНКО и другими, уголовные дела против которых были возбуждены по надуманным и абсурдным обвинениям», - отмечают авторы заявления, добавляя, что таким образом «власть начала беспрецедентную масштабную кампанию политических репрессий с показательным наказанием представителей оппозиции».

«Это последний экзамен для Президента ЯНУКОВИЧА. Если действительно он готов утверждать в украинском обществе демократические ценности, укреплять принципы верховенства права, то оппозиционеры должны быть немедленно освобождены», - заявляют во фракции «БЮТ-Батьківщина».

Также ее представители требуют «прекратить правовой нигилизм в судах, которые вопреки букве закона неоднократно продлевали сроки заключения невиновным людям, в частности тем, кто нуждался в серьезной медицинской помощи».