Наша Украина призывает объявить бойкот Табачнику

Партия «Наша Украина» призывает общественность объявить бойкот министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по словам председателя политсовета партии Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, антигосударственной деятельности Д.ТАБАЧНИКА время положить конец.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “деяния этого чиновника нацелены на вытеснение украинского языка, закрытие украиноязычных школ, переписывания истории, они способствуют возвращению коррупционных схем при поступлении в высшие учебные заведения. Такие действия являются антиукраинскими. Они также разрушают любые перспективы получения качественного образования в нашей стране”.

“Наша Украина” поддерживает инициативу народных депутатов от партии “За Украину!” по созданию Временной следственной комиссии в Верховной Раде относительно деятельности министра образования ТАБАЧНИКА”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Наша позиция однозначна: вместе с миллионами украинских граждан мы требуем отставки министра-украинофоба. И пока это требование не будет выполнено, у нас нет никаких оснований считать, что нынешнее руководство государства служит Украине”, - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал граждан Украины, всех общественных, политических организаций, оппозиционных фракций в парламенте, предпринимателей, журналистов, работников образования и деятелей культуры объявить общественный бойкот Д.ТАБАЧНИКУ.

«Мы должны действовать вместе», - подчеркнул он и напомнил, что группа «Нашей Украины» в Верховной Раде инициировала создание Временной следственной комиссии для расследования случаев произвола милиции, незаконного задержания и применения насилия в отношении оппозиционных общественных и политических активистов, в том числе членов ВО «Тризуб» и активистов Налогового майдана.

Председатель политсовета “Нашей Украины” призвал народных депутатов от оппозиции поддержать создание этой следственной комиссии.