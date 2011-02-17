Нардепы от НУ-НС требуют запретить памятники Сталину в Украине

Народные депутаты от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ и Ирина ГЕРАЩЕНКО настаивают на запрещении сооружения и установления в Украине памятников лицам, причастным к организации Голодомора, вина которых установлена судом, в частности главному идейному организатору этой трагедии Иосифу Сталину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.ГЕРАЩЕНКО. (УНИАН: депутаты А.ТРЕТЬЯКОВ и И.ГЕРАЩЕНКО 16 февраля зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект "О запрещении сооружения (создания) памятников и монументов Сталину И.В. и другим лицам, виновным в организации Голодомора 1932-1933 годов в Украине» (№8115)).

Комментируя свою законодательную инициативу, депутаты напоминают, что Законом Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв, унижением достоинства украинского народа и является противоправным.

Парламентарии подчеркивают, что десятки стран мира и сотни международных организаций признали Голодомор геноцидом украинского народа, осудив организаторов этого нечеловеческого акта. Поэтому установление монументов идейным вдохновителям голода в Украине должно трактоваться как отрицание Голодомора, а, следовательно, нарушение законов Украины, норм морали и издевательство над памятью миллионов невинно убиенных украинцев.

«К сожалению, сегодня современные неосталинисты и сторонники так называемой «железной руки» при прямом попустительстве власти позволяют себе безнаказанно устанавливать памятники палачам, издеваясь таким образом над памятью народа. Поэтому нужно законодательно закрепить норму о запрещении устанавливать памятники диктаторам», - отметили авторы законопроекта.

Они убеждены: «Памятники палачам вызывают негативную реакцию общества, они являются прямой провокацией. О чем свидетельствуют последние события вокруг установления, а затем повреждения памятника Сталину в Запорожье, а также попытки «украсить» этим идолом Одессу».