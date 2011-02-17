Королевская будет неформальной «Карпачевой» в экономике?

Новосозданный Совет предпринимателей при Верховной Раде Украины может стать эффективным инструментом коммуникации между властью и бизнесом, - считает директор GMT group Анатолий ЛУЦЕНКО.

В переданном УНИАН комментарии он отмечает, что «политические силы, которые ныне пребывают при власти, даже когда имели оппозиционный статус демонстрировали низкий уровень работы с так называемыми «группами лояльности» да и с гражданским сектором в целом».

«Государственный аппарат традиционно предпочитает работать с формализированными объединениями крупных работодателей. Тогда как малый и средний бизнес, в силу своей специфики, разобщен и малозаметен властью. Новосозданный Совет предпринимателей при Верховной Раде, может стать эффективным инструментом коммуникации между властью и бизнесом», - считает эксперт.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, традиционно носители украинской власти привыкли к лоббизму со стороны крупных кампаний и корпораций, тогда как уникальность опыта мелких предпринимателей в том и состоит, что они не решали свои проблемы не «по звонку», а «ногами протопали» длинные коридоры отечественных разрешительных органов. «Создание же предпринимательского совета при Верховной Раде даст возможность надеяться на налаживание эффективного диалога малого и среднего бизнеса с законодательной властью», - выразил уверенность директор GMT group.

При этом эксперт отметил, что «инициировавшая создание при ВР главы парламентского комитета по вопросам регуляторной политики Наталья КОРОЛЕВСКАЯ должна себе отдавать отчет в том, что она фактически превращается в неформального экономического омбудсмена со всеми вытекающими из этого последствиями».

По мнению А.ЛУЦЕНКО, «ахиллесовой пятой» законодательных инициатив власти в экономической сфере является отсутствие их экспертного обсуждения. В случае удачного запуска работы Совета предпринимателей при ВР может утвердится практика «четвертого» или предварительного слушания законопроекта. Это будет соответствовать европейским стандартам».

Как сообщал УНИАН, инициатива создания Совета предпринимателей при Верховной Раде принадлежит Н.КОРОЛЕВСКОЙ и ряду объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса. В Совет предпринимателей входят около 200 общественных организаций, которые представлены в 24 областях Украины. Целью Совета является защита интересов малого и среднего бизнеса, который формирует 16% ВВП Украины.