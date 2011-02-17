Кислотой облили экс-губернатора Юрия Чижмаря?

Вчера вечером в Киеве неизвестный облил кислотой одного из заместителей председателя Киевской облгосадминистрации.

Как сообщил УНИАН информированный источник, инцидент произошел в 23.30 на улице Антоновича (бывшая Горького), когда чиновник выходил из автомобиля.

В то же время в столичном главке милиции не уточнили, кем именно является пострадавший, но заметили, что гражданин Ч., 1974 года рождения, в 23.30 возвращался из магазина домой, по адресу: ул. Антоновича, 162. Во дворе дома к нему подошел неизвестный мужчина в возрасте 25-30 лет, ростом приблизительно 180 см и плеснул в лицо неизвестную жидкость. Пострадавший смог самостоятельно добраться до подъезда и попросить консьержа вызывать ему «скорую» и милицию.

Как отметили в главке, сигнал об инциденте поступил в дежурную часть в 23.50. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Голосеевского райуправления милиции.

Опрашиваются возможные очевидцы события. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).

Также в милиции заметили, что, согласно заключениям врачей, мужчина получил ожоги лица ІІ-ІІІ степени тяжести.

Вместе с тем, как стало известно УНИАН, пострадавшим является замглавы КОГА Юрий ЧИЖМАРЬ, который ранее занимал должность главы Тернопольской облгосадминистрации.