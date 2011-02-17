В ВР главным борцом с коррупцией теперь будет коммунист

10:26, 17 февраля 2011
Политика
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Бевз - на место Калетника

Верховная Рада избрала народного депутата от КПУ Валерия БЕВЗА председателем Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление «О внесении изменения в постановление ВР об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР 6-го созыва и избрания председателя первого заместителя, заместителя, секретаря и членов специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации» проголосовали 263 депутата из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, до этого данный комитет возглавлял Игорь КАЛЕТНИК, полномочия которого досрочно прекращены в связи с переходом на работу в исполнительную структуру власти. И.КАЛЕТНИК занимает должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

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