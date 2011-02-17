Турчинова снова вызывают в ГПУ

В четверг, 17 февраля, на 10.00, бывшего первого вице-премьер-министра Украины, первого заместителя председателя партии "Батькивщина" Александра Турчинова вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

В среду Турчинова вызывали в Генпрокуратуру как свидетеля в связи с закупкой медицинских автомобилей для сельской местности.

«Меня удивило, что следователей не интересует покупка для действующего президента за миллионы самолетов и вертолетов. Их интересует, как наше правительство обеспечивало сельские населенные пункты машинами», - сказал Турчинов в среду после посещения ГПУ

Пресс-служба БЮТ.