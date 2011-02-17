Янукович поблагодарил футболистов Ахметова

Президент Виктор Янукович поблагодарил футболистов ФК "Шахтер" за игру с "Ромой", в которой украинская команда одержала победу.

Об этом сообщается на сайте ФК "Шахтер".

"После окончания матча "Рома" - "Шахтер" в раздевалку к футболистам зашел Ринат Ахметов. Президент клуба поздравил команду с исторической победой", - сказано в сообщении.

"После чего (Ахметов) сообщил, что несколькими минутами ранее ему позвонил по телефону президент Украины Виктор Янукович и попросил от его имени поблагодарить игроков и тренерский штаб "Шахтера" за сегодняшнюю игру!", - добавляется в нем.

Донецкий "Шахтер" обыграл на выезде итальянскую "Рому" в первом матче 1/8 финала "Лиги чемпионов-2010/2011" со счетом 3:2.

Ответная игра состоится 8 марта в Донецке.

Украинская правда