Сушкевич: повышение пенсионного возраста правительству не поможет

Предложенная пенсионная реформа свидетельствует о несистемных шагах правительства в этом направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий СУШКЕВИЧ вчера в ходе парламентских слушаний «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования».

Он отметил, что «у меня есть подозрения, что ни Министерство экономики, ни Министерство финансов не были привлечены к этой работе».

В.СУШКЕВИЧ отметил, что правительство, предлагая повышение пенсионного возраста, надеется на дополнительное пополнение Пенсионного фонда на 500 млн. грн. в год. Он считает, что такие надежды напрасны, поскольку «пока идут разговоры вокруг этой проблематики, граждане Украины используют все возможности для досрочного выхода на пенсию”.

При этом В.СУШКЕВИЧ привел пример одного из районов (не уточнив, о каком районе идет речь – УНИАН) Киевской области, где в конце 2010-го – в начале 2011 года в связи с выходом на пенсию уволились свыше 100 человек из числа педагогов, медиков и милиционеров. По его словам, речь идет о людях, которые должны были стать пенсионерами через год и позже, но вышли на пенсию уже сегодня, в свою очередь, создавая «дополнительный дефицит Пенсионного фонда».

«Эта ситуация, к сожалению, глобальна по всей стране», - добавил он.

В.СУШКЕВИЧ выразил сомнение в готовности на сегодняшний день рынка труда к увеличению пенсионного возраста, и не получится ли так, что люди пополнят ряды безработных и получателей различных видов социальной помощи.

В.СУШКЕВИЧ считает, что правительство для стабилизации ситуации с пенсионным обеспечением должно было бы принять меры по выводу из тени заработных плат. По его словам, на сегодняшний день в Украине около 120 тыс. руководителей предприятий, то есть более 30%, получают заработную плату на уровне минимальной – 941 грн. По его мнению, если руководители предприятий задекларируют свою зарплату хотя бы на уровне средней, то есть 2240 грн., то «годовой бюджет Пенсионного фонда дополнительно пополнится на 700 млн. грн.»

В то же время депутат подчеркнул, что для уменьшения теневой составляющей в заработной плате «нужна политическая воля».

В.СУШКЕВИЧ также отметил, что приоритетом пенсионного реформирования должно быть решение проблемы трудовой миграции украинцев. По его словам, сегодня за пределами государства, по разным оценкам, находится от 3 до 6,5 млн. граждан Украины. Он отметил, что «если эти украинцы оплатят страховые взносы только в минимальном размере, то Пенсионный фонд получит дополнительные ресурсы в сумме 12 млрд. грн.».

Депутат также отметил необходимость решения вопроса о выплате задолженности по заработной плате, что позволит также увеличить поступления в Пенсионный фонд. Он подчеркнул, что на начало года не выплачено более 1,3 млрд. грн. заработной платы.

В.СУШКЕВИЧ подверг острой критике предложения правительства, касающиеся пенсионного обеспечения инвалидов. По его словам, в правительстве предлагают втрое увеличить – с 5 до 15 лет - стаж, необходимый инвалидам для назначения пенсии.

Он отметил, что в ситуации, когда не выполняется украинское законодательство по трудоустройству инвалидов, такие шаги правительства направлены только на ухудшение пенсионного обеспечения инвалидов.